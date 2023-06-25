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ВИДЕО ⟩ Девушка выиграла процедуру по увеличению губ – в итоге они раздулись до шокирующих размеров

Limon.ee
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Косметическая процедура. Снимок иллюстративный.
Косметическая процедура. Снимок иллюстративный. Фото: Iuliia Khabibullina/Shutterstock

28-летняя модель Джессика Бурко была счастлива, когда одержала победу в розыгрыше филлеров в Инстаграме, пишет Супер.

Казалось бы, что могло пойти не так: процедуры с этим препаратом она делала уже не раз, да и страница специалиста внушала доверие. «Честно говоря, я до сих пор не знаю, в чем была проблема, - вспоминает Бурко. - Доктор сделал все, что должен был сделать. Но сразу после того как он меня уколол, я посмотрела в зеркало и поняла, насколько я опухла».

@jessicacaileyburko #fyp #cosmeticnightmares #DanceWithTurboTax #trending #cosmetics ♬ Oh No

В итоге губы Джессики раздулись так сильно, что их не могла скрыть даже маска. «Моя кожа практически сразу покраснела. Я точно знаю, что это ненормально, ведь я уже несколько раз делала филлеры». Когда девушка вернулась домой, ее губы и вовсе увеличились до пугающих размеров, а лицо начало стремительно опухать и сползать вниз - не помог даже стероидный противовоспалительный крем, который прописал ей непутевый врач.

@jessicacaileyburko Smh 🤦🏻‍♀️ #fyp #trending #cosmeticnightmares ♬ Worsaaaaa - ✨Kae Da Don✨

Джессике пришлось обратиться в другую клинику, где при помощи инъекций злополучный филлер смогли-таки растворить. Впрочем, и тут не обошлось без трудностей: «Мои губы быстро сдулись, а вот лицо как обвисло, так и осталось висеть. К нормальной жизни я вернулась только через неделю», - рассказывает модель.

@jessicacaileyburko Thank god I’m back to normal #fyp #trending #cosmetics #cosmeticnightmares ♬ Oh No - Kreepa

Как ни удивительно, даже после такого опыта девушка решила не отказываться от манипуляций с внешностью. Как только ее филлеры полностью растворились, она вернулась к своему первоначальному доктору, чтобы сделать губы правильно. 

Теперь Джессика предостерегает своих подписчиков в Тиктоке от подобных заманчивых предложений и напоминает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке: «Если вы обращаетесь к новому специалисту, обязательно задавайте много вопросов, чтобы быть на 100% уверенными, что он может сделать то, о чем вы просите, и знает, как добиться результата без риска для здоровья».

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