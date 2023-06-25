ВИДЕО ⟩ Девушка выиграла процедуру по увеличению губ – в итоге они раздулись до шокирующих размеров

Казалось бы, что могло пойти не так: процедуры с этим препаратом она делала уже не раз, да и страница специалиста внушала доверие. «Честно говоря, я до сих пор не знаю, в чем была проблема, - вспоминает Бурко. - Доктор сделал все, что должен был сделать. Но сразу после того как он меня уколол, я посмотрела в зеркало и поняла, насколько я опухла».

В итоге губы Джессики раздулись так сильно, что их не могла скрыть даже маска. «Моя кожа практически сразу покраснела. Я точно знаю, что это ненормально, ведь я уже несколько раз делала филлеры». Когда девушка вернулась домой, ее губы и вовсе увеличились до пугающих размеров, а лицо начало стремительно опухать и сползать вниз - не помог даже стероидный противовоспалительный крем, который прописал ей непутевый врач.

Джессике пришлось обратиться в другую клинику, где при помощи инъекций злополучный филлер смогли-таки растворить. Впрочем, и тут не обошлось без трудностей: «Мои губы быстро сдулись, а вот лицо как обвисло, так и осталось висеть. К нормальной жизни я вернулась только через неделю», - рассказывает модель.

Как ни удивительно, даже после такого опыта девушка решила не отказываться от манипуляций с внешностью. Как только ее филлеры полностью растворились, она вернулась к своему первоначальному доктору, чтобы сделать губы правильно.