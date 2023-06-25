«Люди начали кричать, а потом стали разбегаться» В парке аттракционов рухнул с американской горки вагон, один человек погиб

По данным шведского общественного телевещания SVT, ближе к утру воскресенья один из вагонов американской горки сошел с рельсов и упал с высоты.

Helsingin Sanomat пишет, что при этом на месте присутствовала шведская журналистка Дженни Лагерстедт. «Внезапно я услышала бряканье», - вспоминает она, добавляя, что затем металлическая конструкция начала трястись.

По словам представителя местной службы спасения, на данный момент неясно, сколько человек пострадало, некоторым пришлось остаться в вагонах поезда для проведения спасательных работ.

Анника Троселиус, менеджер по связям с общественностью Грена Лунд, сообщила, что несколько человек получили ранения, но состояние пострадавших на данный момент неясно. «Парк был эвакуирован, на месте происшествия работают спасательные службы. Сейчас мы сосредоточены на оказании помощи пострадавшим».

Причина происшествия пока не известна. «В данный момент все внимание сосредоточено на помощи пострадавшим».

На месте трагедии работает спасательная команда и вертолеты.

Wypadek na rollercoasterze w parku rozrywki Gröna Lund w Sztokholmie. Jedna osoba nie żyje, kilka rannych. Trwa ustalanie szczegółów.



Fot. Aftonbladet pic.twitter.com/iBezWztcuq — Łukasz Bok (@LukaszBok) June 25, 2023

Шведское издание Aftonbladet пишет, что в редакцию обратилось несколько очевидцев, которые описывают ситуацию очень хаотично. По словам некоторых из них, у аттракционов отвались колеса.