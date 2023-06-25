В парке развлечений Грена Лунд в Стокгольме с рельс американских горок упал вагон. Несколько человек выпало, один погиб. «Люди начали кричать, а потом стали разбегаться. Сначала многие подумали, что это стрельба», - передает Elu24 слова очевидца.
«Люди начали кричать, а потом стали разбегаться» В парке аттракционов рухнул с американской горки вагон, один человек погиб
По данным шведского общественного телевещания SVT, ближе к утру воскресенья один из вагонов американской горки сошел с рельсов и упал с высоты.
Helsingin Sanomat пишет, что при этом на месте присутствовала шведская журналистка Дженни Лагерстедт. «Внезапно я услышала бряканье», - вспоминает она, добавляя, что затем металлическая конструкция начала трястись.
По словам представителя местной службы спасения, на данный момент неясно, сколько человек пострадало, некоторым пришлось остаться в вагонах поезда для проведения спасательных работ.
Анника Троселиус, менеджер по связям с общественностью Грена Лунд, сообщила, что несколько человек получили ранения, но состояние пострадавших на данный момент неясно. «Парк был эвакуирован, на месте происшествия работают спасательные службы. Сейчас мы сосредоточены на оказании помощи пострадавшим».
Причина происшествия пока не известна. «В данный момент все внимание сосредоточено на помощи пострадавшим».
На месте трагедии работает спасательная команда и вертолеты.
Wypadek na rollercoasterze w parku rozrywki Gröna Lund w Sztokholmie. Jedna osoba nie żyje, kilka rannych. Trwa ustalanie szczegółów.— Łukasz Bok (@LukaszBok) June 25, 2023
Fot. Aftonbladet pic.twitter.com/iBezWztcuq
Шведское издание Aftonbladet пишет, что в редакцию обратилось несколько очевидцев, которые описывают ситуацию очень хаотично. По словам некоторых из них, у аттракционов отвались колеса.
«Прежде всего мы услышали три или четыре громких удара. Люди начали кричать, а потом стали разбегаться. Сначала многие подумали, что это стрельба», - рассказывает Сесилия, которая была в парке. «Потом мы увидели, что колеса аттракционного вагона лежат на земле. Наверное, их падение и вызвало этот удар. Это было ужасно!»
Свидетелем аварии стал 16-летний Ясин, пишет Aftonbladet. «Раздался громкий скрежет, и вдруг колеса начали отваливаться. Потом выпал один человек, следующий и третий, который успел схватиться за какую-то балку, пока падал».
«Мы как раз собирались сесть на карусель, когда это случилось», - говорит Ясин, который утверждает, что вагон упала с очень большой высоты. «На месте вдруг появилось множество кричащих и в шоке людей».
Аттракцион Jetline, открытый в 1988 году и отремонтированный в 2000 году, имеет высоту 30 метров и максимальную скорость 90 километров в час, сообщается на сайте Грена Лунд. Длина аттракциона составляет 800 метров
Helsingin Sanomat приводит для сравнения парк аттракционов Линнанмяки в Хельсинки, где высота аттракциона Taiga составляет 52 метра, а его максимальная скорость - 106 километров в час.