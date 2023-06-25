ПОРЫВ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ⟩ У парня ушло 60 дней на исполнение мечты своей девушки

Мужчина рассказал, что его девушка мечтала о всемирно известной сумочке Hermes Birkin. Но когда он услышал, что цена сумки достигает 110 000 евро, сразу растерялся.

Поскольку Суэй не мог позволить себе купить и подарить настоящую сумку Birkin, он решил сделать ее самостоятельно. Парень нашел в Интернете выкройки, купил материал и нужные инструменты почти на 400 евро, а затем посмотрел на Youtube видеоурок о том, как работать с кожей. По данным Daily Mail, на весь процесс у него ушло около 60 дней. «Это было физически тяжело и больно», - описывает Суэй.

Он пояснил: «В прошлом я немного занимался рукоделием. После просмотра видеороликов мне показалось, что это не слишком сложно и я могу хотя бы попробовать».

Парень также признался в социальных сетях, что ему приходилось вручную делать в коже несколько сотен отверстий и постоянно сверяться, что швы получаются ровными. «Это отнимало много времени и было болезненно, так как я долгое время находилась в вынужденном положении», - вспоминает он. Кроме того, Суэй сделал также для изделия подвеску в форме лошади, оригинал которой стоит около тысячи евро.