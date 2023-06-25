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ВИДЕО ⟩ 44-летняя Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер раскрыли пол своего будущего ребенка

Limon.ee
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Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер.
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер. Фото: Prensa Internacional

Любо-дорого посмотреть, как иные звезды делают из своей беременности целое шоу со спецэффектами. Кортни Кардашьян в этом смысле впереди планеты всей - и ее, в принципе, можно понять: она так долго скрывала свое положение, что теперь отрывается по полной, пишет Супер.

Неделю назад 44-летняя звезда реалити-шоу придумала креативный способ сообщить мужу и миру о грядущем пополнении в семействе - прямо на концерте группы Blink-182 достала плакат с надписью «Трэвис, я беременна». Потом опубликовала фото в мини-бикини и с макси-животом, после чего фанаты задались вопросом - а как, собственно, супруг мог не знать о ее беременности.

И вот логичное продолжение: знаменитость поделилась видео, в котором вместе с мужем-рокером раскрыла пол ребенка. Под барабанную дробь в исполнении, конечно же, Трэвиса в воздух выстрелили конфетти голубого цвета. К гадалке не ходи - у пары родится мальчик! Представляем, как рад музыкант - теперь будет кому завещать свою барабанную установку.

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