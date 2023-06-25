ВИДЕО ⟩ 44-летняя Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер раскрыли пол своего будущего ребенка

Неделю назад 44-летняя звезда реалити-шоу придумала креативный способ сообщить мужу и миру о грядущем пополнении в семействе - прямо на концерте группы Blink-182 достала плакат с надписью «Трэвис, я беременна». Потом опубликовала фото в мини-бикини и с макси-животом, после чего фанаты задались вопросом - а как, собственно, супруг мог не знать о ее беременности.