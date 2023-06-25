Королеву Камиллу внезапно застукали за вредной привычкой

Видимо, Ее Величество так сильно нервничала, что ненароком принялась грызть ногти. Этот момент попал в объективы фотографов.

К слову, покойная королева Елизавета II тоже славилась тем, что имела вредную привычку и периодически грызла ногти. В доказательство этому есть много фотографий, на которых видно, как королева, находясь на разных мероприятиях, грызет ногти.