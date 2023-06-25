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Королеву Камиллу внезапно застукали за вредной привычкой

Limon.ee
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Король Карл III и королева Камилла.
Король Карл III и королева Камилла. Фото: SAMIR HUSSEIN

Это произошло во время Royal Ascot, когда она сидела в королевской ложе вместе с Чарльзом и наблюдала за соревнованиями, пишет ТСН.

Видимо, Ее Величество так сильно нервничала, что ненароком принялась грызть ногти. Этот момент попал в объективы фотографов.

К слову, покойная королева Елизавета II тоже славилась тем, что имела вредную привычку и периодически грызла ногти. В доказательство этому есть много фотографий, на которых видно, как королева, находясь на разных мероприятиях, грызет ногти.

А еще этим занималась и принцесса Диана - первая жена короля Чарльза III. Ее стилист тщетно боролась за эстетичность ногтей леди Ди, но невестка королевы часто обгрызала свой маникюр, когда нервничала. Говорят, Диана боролась с проблемой и обсуждала это со своим психотерапевтом.

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