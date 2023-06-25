«Может, Лукашенко моей бабушке позвонит?»: как пользователи соцсетей отреагировали на финал мятежа в РФ

24 июня 2023 года вошло в историю как день мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. Разумеется, это событие, а также его стремительное завершение, не могли не стать причиной для десятков шуток и мемов в интернете. RUS TVNET собрал самые смешные из них.
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Предупреждаем, что в некоторых шутках используются нецензурные слова и выражения!
В целом, все еще отходят от произошедшего и пытаются хоть как-то объяснить логику того, что было.
⚡️сценаристы финального сезона «Игры Престолов» спустились на вторую строчку в списке самых плохо прописанных концовок в истории— Duran / Дюран (@userdie) June 24, 2023
Мой комментарий к событиям сегодняшнего дня: pic.twitter.com/Tc1F1JE5Va— Артемий Леонов (@Leonov_mr) June 24, 2023
Предлагаю больше вообще не злить никаких поваров и извиниться за все шутки над Юлией Высоцкой.— Кирилл Селегей (@selehetero) June 24, 2023
Впечатлен тем, сколько всего надо сделать для релокации в Беларусь— Dr. Killswitchenko (@kirilenko_bm) June 25, 2023
Я думаю, это всё был хитрый план, согласованный с Путиным. Ведь он от этого только выиграл, смотрите сами:— Артемий Леонов (@Leonov_mr) June 24, 2023
1. Теперь он выглядит как лох.
2. Теперь все знают, что пройти маршем до Москвы это плёвое дело.
3. И что посягать на гос. власть — можно.
4. Теперь он выглядит как лох.
Ваще самое сложное за сегодня: объяснить сербам из Белграда, с которыми я общаюсь, что такое ЧВК, что они взяли целый город и что у нас в цирке застрял танк, а также я не шыз и не объебался— Кадровый Пылесос 🐧 (@kadrov_pylesos) June 24, 2023
❗«Ой да в пизду»: Американский институт изучения войны прекращает работу— Хуяга (@huyyaga) June 24, 2023
Главная загадка - что же такое сказал Лукашенко, что остановил колонны Пригожина? Версий много.
Опубликован разговор Лукашенко с Пригожиным! pic.twitter.com/wr0QKaxcsl— та самая настя гофт (@goft_cr) June 24, 2023
Никто:— твои загоны (@tvoizagony) June 24, 2023
Ничего:
Лукашенко: pic.twitter.com/fU2t3HPDv8
June 24, 2023
Никто:— Двач (@ru2ch) June 24, 2023
Лукашенко: pic.twitter.com/c7807sdR8n
лукашенко pic.twitter.com/NZTZ55Bd8m— euthanazzio lobotomini (@nastyakoalah) June 24, 2023
Лукашенко сегодня. pic.twitter.com/sU79mT5foF— Ерлан Сакенов (@iamYerlan) June 24, 2023
Большинство же людей просто удивлены происходящему и предлагают, где еще Лукашенко может применить свои таланты переговорщика.
Танк застрял в воротах цирка— Айрон Дрю (@tonik602) June 24, 2023
Волгоград полдня в дыму
А причем здесь Лукашенко?
Непонятно никому pic.twitter.com/eZ5Mh1Ko23
Если бы в «кто хочет стать миллионером» спросили: чем закончился конфликт чвк и армии?, вариант «появился Лукашенко и все уладил» был бы последним, шуточным— Харик Оханисян (@Garik_R_O) June 24, 2023
Если у Лукашенко такой талант убеждения, не мог ли бы он заодно позвонить моей бабушке и объяснить ей, что я нормально питаюсь и не голодаю?— Мать вагонов 🚂 (@blinpolin12) June 24, 2023
Я так понимаю, Лукашенко смог бы убедить перевести ему деньги на карту даже сотрудников службы безопасности Сбербанка.— Яков Григорьев (@anfaengerr) June 25, 2023
June 24, 2023
В свою очередь, на Пригожина полились шутки про то, что тот многое обещал, но так и не дошел до конца.
Арка развития Пригожина как персонажа pic.twitter.com/Pb41W3Utuw— Лезгиночка (@leavelatifalone) June 24, 2023
пригожин это буквально мужик который пишет я тебя так выебу что сидеть не сможешь а потом не приезжает— дошутилась (@vsempeacedaa) June 24, 2023
Пригожин который развернул колонны на полпути перед этим наведя шума на всю страну и зарубежье это я когда решаю изменить свою жизнь в 4:30 утра, мощно активничаю день, а потом забиваю на все планы— Махадева герлбоссинга (@Nowlistenm) June 25, 2023
пригожин че хотел то pic.twitter.com/5YrOhrYCE0— психея (@kisso44kaa) June 24, 2023
Частные Военные Клоуны (ЧВК)— Північний⛱️Українець (@WarSvitla) June 24, 2023
В свете последних событий, предлагаю переименовать Вагнер в ЧВК Киркоров— Gipnokrolik (@Gipnokrolik) June 25, 2023
Пригожин такой типа: pic.twitter.com/KShKie3gG4— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) June 24, 2023
Как говорится, чем страшнее происходящее, тем смешнее шутки.
ситуация стремная но мемы в твиттере пиздец смешные— дяшɐ (@nielknvlac) June 23, 2023
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: «Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел», и пообещал «остановить зло, которое несет военное руководство страны». Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.
Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.