СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ МУЖЧИН? ⟩ Новая модная тенденция вызывает смешанные чувства среди интернет-пользователей

Мужские свадебные платья, созданные искусственным интеллектом, меняют наше представление о традиционных свадебных нарядах и говорят о том, что мужчина не всегда должен быть тем, у кого в шкафу только один черный костюм. Полностью белая коллекция включает как объемные костюмы, так и очаровательные комбинации костюмов и платьев.

По словам графического дизайнера, его коллекция представляет собой эволюцию свадебной моды, где творчество не знает границ, а жених может выглядеть уверенно и аутентично. «Мужские свадебные наряды оставались практически неизменными на протяжении многих лет. Цель этой экспериментальной коллекции искусственного интеллекта - вдохновить и раздвинуть границы традиционной мужской одежды», - сказал графический дизайнер BRIK.

В то время как некоторые пользователи Инстаграма высоко оценили инновационный и творческий подход к дизайну, сгенерированному искусственным интеллектом, нашлись и те, кому идея мужских свадебных платьев показалась непривычной. «Пожалуйста, оставьте свадебные платья все-таки женщинам», - прокомментировала одна читательница. Другая интернет-пользовательница, напротив, сказала, что если мужчина хочет надеть что-то более яркое в день свадьбы, он должен иметь такую возможность. «А если женщина хочет надеть на свою свадьбу костюм, это тоже должно быть разрешено», - добавила она.