ВИДЕО ⟩ Бонни Тайлер передает привет жителям Эстонии: с нетерпением жду встречи с вами!

Бонни Тайлер, которая уже более 40 лет бороздит волны поп- и рок-музыки, 12 августа выступит на стадионе «Калев» в Таллинне. В честь такого события она решила отправила поклонникам из Эстонии милое видеообращение, сообщает Elu24.