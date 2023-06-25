ВИДЕО ⟩ Бонни Тайлер передает привет жителям Эстонии: с нетерпением жду встречи с вами!

Бонни Тайлер, которая уже более 40 лет бороздит волны поп- и рок-музыки, 12 августа выступит на стадионе «Калев» в Таллинне. В честь такого события она решила отправила поклонникам из Эстонии милое видеообращение, сообщает Elu24.
«Привет! Я Бонни Тайлер, и я с нетерпением жду встречи с тобой в Таллинне 12 августа!» - сказала 72-летняя валлийская певица в отправленном жителям Эстонии видеообращении.
Тайлер приедет в Эстонию в рамках четырехдневного ретро-фестиваля, который будет проходить для поклонников музыки с 9-12 августа 2023 года.