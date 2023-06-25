День памяти Майкла Джексона: 9 сумасшедших фактов про «Короля поп-музыки»

Кто-то считает, что он все еще жив, и вместе с Элвисом Пресли скрывается от поклонников на райских островах. Так или иначе, уже 14 лет мир находится в скорби по артисту, который и после своего ухода остается влиятельной фигурой мировой культуры.

Личность Майкла Джексона и в наше время окутана тайнами и слухами. В день памяти экстраординарного артиста Главред расскажет несколько любопытных фактов о нем.

1. На ранчо Майкла Джексона жили необычные питомцы. Например, две ламы по имени Лола и Луис. Артист был настолько привязан к животным, что даже ездил с ними на свою звукозаписывающую студию в Лос-Анджелесе. Также у него был шимпанзе по имени Бабблс.

2. В 1984 году, на съемках для рекламы Pepsi, волосы (тогда Король поп-музыки носил афро) загорелись, после чего певец стал лысеть и был вынужден постоянно носить парики. Поговаривают, что для более естественного вида парика и маскировки лысины, Джексон даже делал татуаж вдоль линии роста волос.

3. Несмотря на то, что Король всегда был худощавым, он очень любил фастфуд. Больше всего - мексиканскую еду.