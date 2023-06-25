ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА? ⟩ Знаменитую американскую певицу хотят выселить из дома, в котором она проживает

Сотни людей подписали петицию на сайте Change.org, чтобы выразить свое беспокойство и возмущение по поводу новых соседей - Ники Минаж и ее мужа Кеннета Петти. В то время как сама рэп-звезда не создавала проблем в Хидден-Хилс, ее партнер вызывает опасения в районе. Петти, имеющий сомнительное прошлое, в настоящее время отбывает год домашнего ареста за сексуальное преступление.

По данным TMZ, 500 человек подписали петицию, когда Петти обновил свой домашний адрес в юридических документах. Федеральный закон обязывает предоставлять информацию о сексуальных преступниках, чтобы люди могли лучше защитить себя и свои семьи. В петиции, составленной женщиной по имени Беверли Бардан, утверждалось, что если паре разрешат остаться в городе, Хидден-Хилс станет менее безопасным, и его стоимость снизится.

Однако неизвестно, сколько соседей на самом деле подписали петицию. TMZ сообщил в пятницу, что жители Хидден-Хилс не знали, что по соседству с ними живет женщина по имени Беверли Бардан. Поклонники считают, что петиция могла быть составлена ярыми сторонниками Карди Би, для которых Ники Минаж мозолит глаза.