ВИДЕО ⟩ Болезненная косметическая процедура, которую вряд ли выдержит каждый мужчина

Alê Barba Ruiva разместил в социальных сетях видеоролик о мужчине, который пришел в салон, чтобы полностью удалить бороду с помощью воска.

На сегодняшний день видео набрало 96 миллионов просмотров и тысячи комментариев. Многие считают его сумасшедшим за то, что он взялся за такую экстремальную косметическую процедуру, а многие признаются в комментариях, что не смогли бы сделать что-то подобное.

На видео видно, как борода мужчины полностью покрыта воском, который затем удаляется по частям резкими рывками. Похоже, мужчина понимает, что процедура очень болезненна, но он терпит до конца ради гладкого результата.

Что такое восковая эпиляция?

Восковая эпиляция с использованием сахарного, твердого или теплого воска является эффективным методом временного удаления волос. Такая эпиляция приводит к полному удалению волос. В результате волосы отрастают не так быстро, а при повторении процедуры волосяной фолликул неоднократно повреждается, что приводит к появлению более тонких и редких волосков, пишет Medemis Clinic.

Недостатком процедуры является то, что волосы для удаления должны быть достаточно длинными, не менее 5-6 миллиметров, а такая длина уже может доставлять дискомфорт. Другим недостатком является болезненность эпиляции, и хотя ощущение боли всегда субъективно, это все же довольно неприятная процедура, особенно на более деликатных участках тела.