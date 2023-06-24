ВИДЕО ⟩ Во Франции злоумышленник напал на бабушку и ее внучку, намереваясь...

Бездомный похититель преследовал 73-летнюю бабушку и ее семилетнюю внучку до их дома. Когда бабушка и маленькая девочка входили в здание, злоумышленник бросился к двери и поставил ногу между дверьми, не давая двери закрыться. Затем он выволок пострадавших из дома, вытолкнул бабушку и ребенка на дорогу и попытался утащить девочку за собой. Казалось, что он хотел похитить ребенка.

Инцидент произошел 19 июня в центре Бордо на юго-западе Франции примерно в 17:30, сообщает Daily Mail.

Повалив ребенка на землю, злоумышленник подтащил плачущую девочку к своим ногам и схватил некоторые вещи пожилой женщины. Внучка побежал обратно к испуганной бабушке. В это же время к двери подбежала собака семьи. Предполагается, что преступник испугался лая собаки и поэтому бросился бежать.

Подозреваемый - бездомный француз, который был арестован через час после нападения. Полиции пришлось применить электрошоковое оружие, чтобы арестовать его, так как он был возбужден. Этот человек уже известен полиции: он был уже арестован примерно за 15 преступлений.

Бездомный, который, очевидно, планировал похитить ребенка. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Мужчина намеревался забрать ребенка

Бабушке показалось, что мужчина пытается похитить ребенка, но его напугала лающая собака. По словам очевидца, мужчина запрыгнул в черный Renault Clio и скрылся, его поймали примерно в половине седьмого вечера. Мужчина признался, что у него есть опекун и он находится под психологическим наблюдением. Мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате падения бабушка получила травмы головы, локтя и ноги и в течение четырех дней находилась под присмотром врачей.

Представитель правительства Франции Оливье Веран безоговорочно осудил жестокое поведение, подчеркнув, что необходимо уделять больше внимания безопасности французского народа. Политики проводят параллели с поножовщиной во французском городе Анси в этом месяце, где 31-летний сирийский беженец напал с ножом на детей и взрослых в парке.