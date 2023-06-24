Знаменитая певица чуть не умерла от осложнения после заморозки яйцеклеток

У звезды возникли серьёзные осложнения, которые врачи частично связывают с ослабленной иммунной системой. В 2022 году у неё диагностировали аутоиммунное заболевание, которое провоцирует развитие различных инфекций. Это неизлечимое заболевание, которым страдает один из 25-50 тысяч человек во всём мире.

Поначалу она не хотела публично озвучивать свой диагноз, чтобы не разрушить образ весёлой артистки. Но сейчас Кеша решила, что больше не хочет притворяться.

«Я оказала себе медвежью услугу, пытаясь быть той, как мне казалось, какой меня хотели видеть другие люди. Я должна была пролить свет на более тёмные стороны того, что происходит в моей голове. Наконец-то я чувствую себя выздоровевшей, но это заняло пару месяцев и было ужасно», - сказала 36-летняя Кеша в интервью, опубликованном 20 июня.

Кеша призналась, что хотела быть уверенной в том, что у неё ещё есть время на то, чтобы решить, хочет ли она вообще заводить ребёнка. Поэтому решилась на заморозку яйцеклеток. Однако из-за ОВИ (общего вариабельного иммунодефицита) эта процедура чуть не стоила ей жизни. Через две недели после неё из-за сниженного иммунитета у Кеши развилось осложнение. Она ослабла до такой степени, что даже не могла ходить.