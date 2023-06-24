Знаменитая певица чуть не умерла от осложнения после заморозки яйцеклеток

Американская певица Кеша рассказала в интервью Self, как год назад чуть не умерла во время медицинской процедуры по заморозке яйцеклеток, сообщает Spletnik.
У звезды возникли серьёзные осложнения, которые врачи частично связывают с ослабленной иммунной системой. В 2022 году у неё диагностировали аутоиммунное заболевание, которое провоцирует развитие различных инфекций. Это неизлечимое заболевание, которым страдает один из 25-50 тысяч человек во всём мире.
Поначалу она не хотела публично озвучивать свой диагноз, чтобы не разрушить образ весёлой артистки. Но сейчас Кеша решила, что больше не хочет притворяться.
«Я оказала себе медвежью услугу, пытаясь быть той, как мне казалось, какой меня хотели видеть другие люди. Я должна была пролить свет на более тёмные стороны того, что происходит в моей голове. Наконец-то я чувствую себя выздоровевшей, но это заняло пару месяцев и было ужасно», - сказала 36-летняя Кеша в интервью, опубликованном 20 июня.
Кеша призналась, что хотела быть уверенной в том, что у неё ещё есть время на то, чтобы решить, хочет ли она вообще заводить ребёнка. Поэтому решилась на заморозку яйцеклеток. Однако из-за ОВИ (общего вариабельного иммунодефицита) эта процедура чуть не стоила ей жизни. Через две недели после неё из-за сниженного иммунитета у Кеши развилось осложнение. Она ослабла до такой степени, что даже не могла ходить.
Кеша также рассказала, как узнала, что у неё ОВИ. Первоначально она обратилась за медицинской помощью, потому что ежедневно чувствовала усталость и истощение, что, как она полагала, было следствием перенапряжения. «Мне было очень трудно отказываться от интервью или фотосессий, потому что я не хотела упускать свой единственный шанс. Это привело к сильному истощению — физическому и моральному», - говорит Кеша. Чтобы сохранить здоровье, ей пришлось отказаться от многолетней практики говорить «да» всему и всем. Певица также проходит курс лечения от булимии, который она начала ещё в 2014 году.
«Я была одержима тем, как я выгляжу, что я ем, какого размера вещи и что скажут люди», - сказала певица. С недавних пор она начала готовить и соблюдать распорядок дня, полюбила еду и визиты на фермерский рынок. Кроме того, певица регулярно общается с психотерапевтами. «Перед выходом на сцену у меня есть около 30 минут, я медитирую, растягиваюсь и делаю дыхательные упражнения», - рассказала звезда.
В настоящий момент Кеша занята продвижением своего последнего студийного альбома Gag Order, название которого является не столь завуалированной отсылкой к её продолжающейся судебной тяжбе с бывшим продюсером Dr. Luke (настоящее имя - Лукаш Себастьян Готтвальд. - Прим. ред.) и его музыкальным лейблом Kemosabe Records. Кеша обвинила Dr. Luke в сексуальном насилии, нанесении побоев и домогательствах. По словам звезды, он постоянно критиковал её внешний вид, уговаривал похудеть и развивал в ней комплексы.
Сам Готтвальд все изложенные в иске обвинения отрицает и называет их ложными. Продюсер, в свою очередь, подал ответный иск против поп-звезды, обвинив её в клевете и нарушении условий контракта. В 2014 году Кеша попыталась расторгнуть контракт с лейблом, но суд отказал ей в этом