ВИДЕО ⟩ «Это могли быть мы»: семья отказалась от мест на «Титане» перед экспедицией

Джей Блум и его сын Шон заявили, что оба обеспокоены подлодкой и ее способностью путешествовать так глубоко в океане. По словам бизнесмена, владелец лодки был полностью уверен в ее безопасности: «хотя риск и очевиден, но это намного безопаснее, чем полет на вертолете или даже погружение с аквалангом».

«Он был абсолютно уверен, что это безопаснее, чем переходить улицу. Я уверен, что он действительно верил в то, что говорил. Но он был очень неправ», - добавил Джей Блум.

Las Vegas billionaire Jay Bloom and his son Sean had planned to go on the doomed Titanic voyage, but pulled out. A friend of Bloom's son researched what could go wrong and it scared Sean. pic.twitter.com/fOxywddybC — Inside Edition (@InsideEdition) June 24, 2023

Их места в итоге заняли бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

«Я увидел много "красных флажков"», - сказал Шон. Он выразил беспокойство отцу, что судно вряд ли сможет успешно погрузиться так глубоко в океан.

Генеральный директор OceanGate Стоктон Раш даже прилетел, чтобы встретиться с ними в марте, чтобы уговорить Джея отправиться в экспедицию.