ВЗЯЛ СРАЗУ ТРИ ⟩ Пресловутый вор велосипедов посетил поселок Саку

На своей странице в Facebook полиция Саку и Кайли делится историей, произошедшей в прошлый вторник, когда в Саку приехал пресловутый вор велосипедов.

«Наблюдательный сосед, проживающий на улице Тийги 4, увидел перед домом незнакомца, который сел на незапертый велосипед и уехал. Мужчина немедленно позвонил по телефону 112. На место происшествия прибыл полицейский патруль, который через несколько минут заметил велосипедиста, подходящего под описание, но поскольку они не смогли найти владельца транспортного средства, велосипед был взят под охрану, и личность человека, который на нем ехал, была сразу же установлена», - пишет полиция.

Через несколько часов выяснилось, что пустыми руками воришка не покинул Саку: он прихватил из спортивного зала школы еще один незапертый велосипед, на котором доехал до Таллинна.

Полицейский патруль опознал вора. Участковый позвонил ему и попросил вернуть велосипед, что он сделал с большим трудом (он уже успел продать его) и вернул его только на следующий день вместе со шлемом, висящим на руле.

«Он также раскрыл нам местонахождение велосипеда, который он украл по адресу Тийги 4. Воришка рассказал, что он взял один велосипед у дома в Тийги 4, но так как он вышел на улицу Парги 29, перед которым, как он думал, был более ценный незапертый велосипед, он легко обменял один на другой. Именно велосипед с Парги 29 патруль забрал у него немного позже».

Итак, во вторник в течение часа из Саку были украдены три велосипеда, но благодаря бдительному звонившему в службу спасения полиция смогла быстро среагировать и принять меры. Так что все велосипеды были благополучно возвращены домой.

Кражей велосипедов продолжают заниматься следователи.

Запирайте свои велосипеды

В свете этой истории полиция советует: «Всегда запирайте свой велосипед, когда оставляете его, и напоминайте своим детям делать то же самое. Если вы видите подозрительную активность, звоните 112».