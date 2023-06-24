«Никто не хочет слушать правду»: популярная американская актриса поделилась, чем опасны соцсети

«У людей нет полной истории, они видят картинку и все. Или они видят одну цитату, а не контекст вашего разговора с кем-то. Много всего можно просто неправильно истолковать и использовать в чужих интересах», - говорит актриса в подкасте UnWrapped.

«Я должна просто понять это, я не могу такое контролировать, потому что это очень, очень большая работа и очень сложно. На самом деле я думаю, что никто даже не хочет слушать правду. Так что вы просто должны принять это».