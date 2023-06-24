ФОТО ⟩ В нежном образе и снова с брошью Елизаветы II: королева Камилла на королевских скачках

22 июня на Royal Ascot был женский день. Монархи прибыли снова, чтобы посмотреть конные соревнования.

В этот раз на Камилле было бледно-салатовое шифоновое платье-пальто от Anna Valentine, широкополая шляпа с перьями от Филипа Трейси и бриллиантовая брошь, принадлежавшая королеве Елизавете II, была пришпилена в наряду Ее Величества. Эту же брошь Камилла надевала на рождественскую службу в Сандрингеме в этом году.

Также королева надела жемчужное ожерелье из трех нитей и жемчужные серьги-клипсы (у Камиллы не проколоты уши). На запястье у нее было несколько браслетов, в том числе и ее любимый от французского бренда Van Cleef & Arpels, и она была в молочно-белых перчатках.

Король Чарльз традиционно был во фраке, жилете и брюках серого цвета. Монарх подобрал к наряду белую рубашку и нежно-розовый галстук. Пара также имела честь вручить приз за Золотой кубок, старейшую и самую престижную награду Королевской недели Эскота жокею Фрэнки Деттори.

Принцесса Уэльская выбрала для выхода яркий новый наряд от Alexander McQueen, сшитый на заказ, сочетая его с широкополой шляпой от Philip Treacy, туфлями-лодочками на каблуках в тон и серьгами от Sezane, которые уже надевала.

Кейт собрала волосы в гладкий пучок и сделала выразительный макияж.