ВОТ ЭТО СУММЫ ⟩ Скоро можно будет наслаждаться изысканными блюдами в космосе

С тех пор как Деннис Тито стал первым космическим туристом в 2001 году, немногие пошли по его стопам. Но в последние годы такие известные компании космического туризма, как SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic, добились успехов на этом поприще, обещая сделать космос следующим популярным местом для посещения.

Основанная в 2016 году компания Zephalto - не единственная компания, надеющаяся доставить пассажиров на такую высоту с помощью капсулы и воздушного шара. Американская компания Space Perspective, расположенная во Флориде, в настоящее время принимает бронирования на свою космическую капсулу Neptune.

Get your first look at the Space Lounge Interior. What makes Spaceship Neptune a spaceship unlike any other? Visit our website to explore all the details! https://t.co/DqhAhrdg0V pic.twitter.com/4j5cHRcP1Y — Space Perspective (@SpacePerspectiv) April 12, 2022

Стоит помнить, что длительное орбитальное космическое путешествие, которое включает в себя скоростной взлет для преодоления гравитации, очень отличается от суборбитального полета, где пассажиры не совсем выходят в открытый космос, а лишь недолго пребывают в невесомости, находясь на границе атмосферы, на высоте 100 километров над Землей.

И путешествия на край космоса, которые предлагают Zephalto и Space Perspective, отличаются друг от друга.