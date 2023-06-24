ВОТ ЭТО СУММЫ ⟩ Скоро можно будет наслаждаться изысканными блюдами в космосе

Если план французской компании Zephalto осуществится, то уже в следующем году обеды в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, в космосе станут реальностью, сообщает Elu24.
Компания космического туризма, основанная бывшим авиадиспетчером Винсентом Фарре д'Астьесом, в настоящее время продает билеты предварительного бронирования на предстоящие путешествия для гурманов в герметичной космической капсуле под названием Celeste, прикрепленной к стратосферному воздушному шару, сообщает cnn.com.
Fancy a meal in space? It may very well be possible by 2025, courtesy French company @Zephalto #Space https://t.co/d4nJZBIbbU— Firstpost (@firstpost) May 12, 2023
Эта капсула поднимается на высоту 25 километров, позволяя гостям любоваться Землей, пока они наслаждаются высокой кухней и потягивают игристое или вино.
Предварительное бронирование стоит 10 000 евро и дает покупателям право бронировать место каждый раз, как только билеты поступают в продажу. В целом, путешествие на Celeste обойдется в 120 000 евро.
Zephalto рассказал CNN Travel, что с конца 2024 года до середины 2025 года места на первые рейсы уже распроданы. Сейчас идет бронирование на путешествие в середине 2025 года.
Космическая капсула Celeste поднимает шесть пассажиров и двух пилотов на максимальную высоту всего за 90 минут со скоростью четыре метра в секунду. Затем капсула будет парить над Землей в течение трех часов. Этого времени достаточно, чтобы насладиться изысканным обедом из нескольких блюд и прекрасным французским вином.
Avec Zephalto, la croisière s’envole https://t.co/e2wThZNFco— Le Point (@LePoint) June 5, 2021
Фарре д'Астьес сказал, что хотя меню блюд и напитков Celeste является эксклюзивным, главным, конечно, будет само путешествие и виды, которое оно открывает взору гостей.
С тех пор как Деннис Тито стал первым космическим туристом в 2001 году, немногие пошли по его стопам. Но в последние годы такие известные компании космического туризма, как SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic, добились успехов на этом поприще, обещая сделать космос следующим популярным местом для посещения.
Основанная в 2016 году компания Zephalto - не единственная компания, надеющаяся доставить пассажиров на такую высоту с помощью капсулы и воздушного шара. Американская компания Space Perspective, расположенная во Флориде, в настоящее время принимает бронирования на свою космическую капсулу Neptune.
Get your first look at the Space Lounge Interior. What makes Spaceship Neptune a spaceship unlike any other? Visit our website to explore all the details! https://t.co/DqhAhrdg0V pic.twitter.com/4j5cHRcP1Y— Space Perspective (@SpacePerspectiv) April 12, 2022
Стоит помнить, что длительное орбитальное космическое путешествие, которое включает в себя скоростной взлет для преодоления гравитации, очень отличается от суборбитального полета, где пассажиры не совсем выходят в открытый космос, а лишь недолго пребывают в невесомости, находясь на границе атмосферы, на высоте 100 километров над Землей.
И путешествия на край космоса, которые предлагают Zephalto и Space Perspective, отличаются друг от друга.
Эти капсулы не достигают полностью суборбитального пространства, но они все равно будут летать значительно выше, чем обычный коммерческий самолет. Это означает великолепные виды на Землю и звезды, но без потери гравитации и сопутствующего ощущения невесомости.
Фарре д'Астьес сравнивает полет Celeste с путешествием на самолете, только с более невероятными видами и роскошной атмосферой. Интерьер капсулы для гурманов разрабатывается известным французским дизайнером Джозефом Дираном. Дизайн еще не представлен, но Zephalto обещает, что он будет излучать «французскую изысканность».
Хотя будущие шеф-повара Celeste еще не объявлены, но идея в том, что у повара будут сами решать, что будет в меню. Zephalto хочет, чтобы шеф-повара проявили творческий подход и обеспечили исключительные впечатления от ужина, предложив нечто изысканное и высококлассное.
Основатель компании Zephalto говорит, что в своем проекте он тесно сотрудничает с французским космическим агентством CNES, а одним из партнеров является авиастроительная компания Airbus. По словам владельца компании, что воздушный шар, работающий на гелии, имеют те же сертификаты Европейского агентства по авиационной безопасности, что и пассажирские самолеты.
По словам Винсента Фарре д'Астьес, они с тремя пилотами проводят тестовые полеты, один из которых запланирован на конец этого года и должен охватить все путешествие. Полеты открыты для людей всех возрастов, и предыдущий опыт космических полетов или воздухоплавания не требуется.
В настоящее время Celeste планируется запустить во Франции, но Zephalto надеется в скором времени выйти на мировой рынок.
Так что космический туризм по-тихоньку набирает обороты и скоро станет популярным.