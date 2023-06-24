ВИДЕО ⟩ Фешн-блогер назвала три эффектных цветовых составляющих летних образов и показала пять модных луков

«Моя самая любимая формула образа лета: черно-белый принт плюс один яркий цвет! Могу так ходить хоть все лето!» - призналась блогер.

«Наслаждайтесь своим стилем, как любимой игрой», - добавила она.

Галант показала пять модных луков: в первом ярким акцентом выступили желтые брюки, во втором - ярко-голубая плетеная сумка, в третьем - оранжевая сумка, в четвертом - красные туфли, в пятом - зеленая блузка.