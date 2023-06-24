ВОТ ЭТО ДВИЖУХА ⟩ Как самый раскрепощенный город Маарду встретил Иванову ночь

В эту пятницу, 23 июня, в Маарду празднованием Ивановой ночи можно было насладиться сразу в двух местах: в Мууга и в Каллавере.

Жителей ждала обширная развлекательная программа с традиционным ориентированием, детскими играми, приветственной речью мэра города Маарду, Владимира Архипова, с концертом и конечно же с зажжением костра Ивановой ночи.

В этот день на сцену Каллавере вышли ансамбли MARI - ON, Õmmikad, MAHE, Tšarõ, Елена Дериземля и группа ViaVi.