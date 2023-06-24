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ВОТ ЭТО ДВИЖУХА ⟩ Как самый раскрепощенный город Маарду встретил Иванову ночь

Limon.ee
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Вчера, 23 июня, в Маарду по традиции были зажжены огни Ивановой ночи как в Каллавере, так и в Мууга. Народ до самой ночи веселился, пел и плясал. 

В эту пятницу, 23 июня, в Маарду празднованием Ивановой ночи можно было насладиться сразу в двух местах: в Мууга и в Каллавере. 

Жителей ждала обширная развлекательная программа с традиционным ориентированием, детскими играми, приветственной речью мэра города Маарду, Владимира Архипова, с концертом и конечно же с зажжением костра Ивановой ночи.

В этот день на сцену Каллавере вышли ансамбли MARI - ONÕmmikadMAHETšarõ, Елена Дериземля и группа ViaVi.

Кто пришел на праздник, и как весело отметили этот день жители Маарду, смотрите в нашей галереи!

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