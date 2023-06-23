Семья забронировала роскошную виллу во Франции. Но когда они приехали, их ждал шок

Дэйв, 42-летний житель Лондона, был уверен, что ему не придется беспокоиться о мошенничестве, когда бронировал виллу на популярном сайте Booking.com. Однако семья быстро поняла, что роскошной виллы, которую они забронировали, поблизости нет, и что в тот вечер они, скорее всего, останутся без ночлега.

На улице стояла палящая жара, и на седьмом месяце беременная жена Дэйва начала паниковать. Двое трехлетних детей также были растеряны и расстроены неожиданной ситуацией.

Печальная ситуация стала еще хуже для семьи, когда все ближайшие отели, в которые они звонили, были полностью забронированы до конца лета. Дэйв рассказал газете The Sun, что в конце концов они нашли другое место для проживания в двух часах езды, но им пришлось выложить еще 8 000 евро.

«Проблема для нас заключалась даже не столько в деньгах, сколько в том, что нам негде было переночевать», - добавил семьянин. Booking.com помог семье найти новое жилье, но предложил только 25 евро в качестве компенсации.

Дейв, работающий в технологической отрасли, позже признался, что ему следовало быть более осторожным при бронировании жилья. Когда он во второй раз посмотрел на фотографии несуществующей виллы, он понял, что они, скорее всего, были сделаны на компьютере и что такой виллы попросту не существует.