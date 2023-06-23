Будут «крутить» мужчинами так, как захотят: самые доминантные женщины по знаку Зодиака

Овен

Женщинам-Овнам не нужен слабый партнер, они хотят видеть перед собой того, кто будет постоянно бросать вызов и с которым не будет монотонно. Поводом для разрывов отношений может быть рутина, когда нет новых эмоций, новых и интересных приключений.

Лев

Женщины-Львы обладают лидерством от природы, которое помогает им достигать верхов и добиваться всех своих целей. Доминантную позицию они занимают и в отношениях, потому что хотят все контролировать в своей жизни. Не все партнеры смогут выдержать это, а еще чаще самим Львам надоедает тот, кто ни к чему не стремится. Такой женщине нужен сильный партнер, который будет всегда гордиться ею.

Скорпион

Женщины-Скорпионы в отношениях доминируют, ревнуют и защищают своего партнера. Они берут на себя много ответственности сразу за двоих. Их нельзя контролировать и игнорировать. Но часто бывает так, что Скорпионы больше заинтересованы в деле своей жизни, чем в любви, поэтому от них трудно ожидать каких-то нежностей.

Стрелец

Женщины-Стрельцы очень свободолюбивые люди, стремящиеся в жизни к самореализации. В отношениях они всегда занимают доминирующую роль, проявляют инициативу и контролируют все, что могут. Они могут сильно влиять на своего партнера, манипулировать им, если это необходимо.

Козерог