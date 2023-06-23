Правда об отношениях Кейт Миддлтон и её старшего сына Джорджа

Помимо того, что она принцесса Уэльская, принцесса Кэтрин является заботливой матерью троих детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Поскольку Джордж был её первенцем, испытания и беды, с которыми она столкнулась во время его беременности, сформировали её отношение к материнству. После его рождения 22 июля 2013 года Кэтрин стала защитницей психического здоровья как матерей, так и детей, сообщает Lifter.
Отношения Кейт Миддлтон со старшим ребёнком достойны восхищения. От намеренного нарушения королевских традиций ради Джорджа до занятий, которыми она поощряет его.
Она поощряет принца Джорджа играть на свежем воздухе
Принцесса Кэтрин известна своим практическим подходом к воспитанию детей. Её методы воспитания могут расходиться с королевскими традициями – например, она не прочь пропустить какое-либо мероприятие, чтобы провести больше времени со своими детьми. Кэтрин понимает, какие особые потребности она должна удовлетворять при воспитании ребёнка. Она поощряет прогулки и игру на улице, так как это очень полезно для физического и психического здоровья.
У неё есть ежегодная традиция празднования дня рождения принца Джорджа
Принцесса любит использовать свои социальные сети, чтобы информировать поклонников о своих последних начинаниях и выражать интерес к организациям, в которые она верит, начиная с благотворительности и заканчивая королевскими выступлениями. Как мать, она также не может не демонстрировать и своих детей. По ежегодной традиции, Кэтрин любит использовать свои навыки фотографии, делая очаровательные портреты принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, чтобы выложить их на день рождения. Как старший из трёх детей, принц Джордж был тем, с кого началась эта традиция.
Её интерес к регби передался принцу Джорджу
Принцесса Кэтрин на протяжении многих лет принимала участие во многих спортивных мероприятиях и организациях. В том числе она стала королевским покровителем Футбольного союза регби, чего ранее добился её шурин принц Гарри. Её страсть к регби передалась принцу Джорджу. Когда в его школе появилась команда по регби, 8-летний принц начал заниматься этим видом спорта и делает успехи.
Старший сын время от времени подшучивает над матерью
В 2019 году принц Уильям и принцесса Кэтрин отправились в Северную Ирландию, чтобы встретиться с детьми на футбольном стадионе «Виндзор Парк». Пообщавшись с ними, Кэтрин приняла участие в дружеском, но конкурентном футбольном матче. Но её старшему сыну не слишком понравились её футбольные навыки. Он мягко заметил, что «мамочка никудышная».
Она постепенно готовит принца Джорджа к тому, чтобы стать монархом
Как сын принца Уильяма, принц Джордж сейчас является вторым в очереди на британский престол. Объём ответственности, который может лечь на его плечи, может быть достаточно разрушительным, чтобы изменить его детство. Но его родители не спешат. Информируя его о будущей роли короля, Уильям и Кэтрин хотят подготовить Джорджа к его королевским обязанностям в своём собственном темпе. Чтобы обеспечить своему ребёнку нормальное детство, заботливая мама, похоже, делает маленькие шаги, знакомя его с насыщенной жизнью, которую он, вероятно, будет вести, когда подрастёт.
Она нарушила королевскую традицию в 2016 году
Роль принцессы Кэтрин как заботливой матери несколько раз подвергалась испытанию ограничениями, налагаемыми высшими членами королевской семьи. Поскольку принц Джордж является прямым наследником престола, то понятна та степень защиты, которая ему требуется. Однако это может противоречить их повседневной жизни.
Такая простая вещь, как путешествие с Джорджем, должна быть под контролем, поскольку королевская семья не хочет, чтобы два или более наследника летели одним самолетом. Как и ожидалось, Кэтрин регулярно нарушала это правило, чтобы её 9-летний принц не путешествовал один. Учитывая её отношение к материнству, это не единственный случай, когда она нарушает королевские традиции ради Джорджа.
Ежегодный парад в честь Дня Святого Патрика, проводимый в Кавалерийских казармах в Хаунслоу, является 121-летней традицией, которую регулярно посещали принц Уильям и принцесса Кэтрин. Несмотря на четырёхлетний стаж участия в службе, мать троих детей не посетила парад в 2016 году. Помимо явного разочарования, присутствующим дали понять, что её отсутствие связано исключительно с семьей. Хотя об этом не было сказано прямо, оказалось, что Кэтрин предпочла остаться дома с принцем Джорджем и его новорожденной сестрой Шарлоттой.