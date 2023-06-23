Правда об отношениях Кейт Миддлтон и её старшего сына Джорджа

Старший сын время от времени подшучивает над матерью

В 2019 году принц Уильям и принцесса Кэтрин отправились в Северную Ирландию, чтобы встретиться с детьми на футбольном стадионе «Виндзор Парк». Пообщавшись с ними, Кэтрин приняла участие в дружеском, но конкурентном футбольном матче. Но её старшему сыну не слишком понравились её футбольные навыки. Он мягко заметил, что «мамочка никудышная».

Она постепенно готовит принца Джорджа к тому, чтобы стать монархом

Как сын принца Уильяма, принц Джордж сейчас является вторым в очереди на британский престол. Объём ответственности, который может лечь на его плечи, может быть достаточно разрушительным, чтобы изменить его детство. Но его родители не спешат. Информируя его о будущей роли короля, Уильям и Кэтрин хотят подготовить Джорджа к его королевским обязанностям в своём собственном темпе. Чтобы обеспечить своему ребёнку нормальное детство, заботливая мама, похоже, делает маленькие шаги, знакомя его с насыщенной жизнью, которую он, вероятно, будет вести, когда подрастёт.

Она нарушила королевскую традицию в 2016 году

Роль принцессы Кэтрин как заботливой матери несколько раз подвергалась испытанию ограничениями, налагаемыми высшими членами королевской семьи. Поскольку принц Джордж является прямым наследником престола, то понятна та степень защиты, которая ему требуется. Однако это может противоречить их повседневной жизни.

Такая простая вещь, как путешествие с Джорджем, должна быть под контролем, поскольку королевская семья не хочет, чтобы два или более наследника летели одним самолетом. Как и ожидалось, Кэтрин регулярно нарушала это правило, чтобы её 9-летний принц не путешествовал один. Учитывая её отношение к материнству, это не единственный случай, когда она нарушает королевские традиции ради Джорджа.