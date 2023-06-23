БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ⟩ Восемь продуктов, которые нельзя употреблять в пищу вместе с алкоголем

Кислота, содержащаяся в апельсинах и других цитрусовых, может вызвать проблемы с пищеварением, которые усугубляются алкоголем. Если вы хотите съесть какой-то конкретный фрукт во время вечеринки, выбирайте бананы, в которых много калия. Он помогает нейтрализовать некоторые вредные последствия алкоголя для организма, например, обезвоживание.
Пицца с соусом маринара и томатной пастой
После пары бокалов шампанского вы почувствуете себя более расслабленным и более щедрым и снисходительным. Особенно когда речь идет о себе. Именно в этот момент вы можете почувствовать страстное желание перекусить чем-нибудь нездоровым, и, конечно, вы не сможете себе в этом отказать, даже если вы на диете. После такой томатной закуски вы испытаете мучительную изжогу и спазмы желудка, вызванные расслабляющим желудок алкоголем в сочетании с кислыми помидорами, которые ваш организм не сможет переварить.
Кофеин и какао еще больше усугубляют проблемы с желудком, вызванные алкоголем и кислой пищей (см. выше).
В принципе, вы делаете все правильно, когда закусываете алкоголь, но соленые закуски - не лучший выбор. С одной стороны, еда нейтрализует действие алкоголя. С другой стороны, если еда соленая, вам обязательно захочется выпить. Хорошо, если у вас под рукой есть вода, но, честно говоря, мы в этом сомневаемся. Вряд ли вы закажете в баре стакан воды вместо очередного коктейля. Поэтому после пары горстей печенья или орехов риск опьянеть возрастает. Помните, что лучше не совмещать соленые закуски и алкоголь.