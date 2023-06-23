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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ⟩ Восемь продуктов, которые нельзя употреблять в пищу вместе с алкоголем

Triin Palmipuu
, naine.postimees.ee ajakirjanik
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Даже очень полезные продукты могут нанести вред, если их употреблять неправильно. Naine предлагает список некоторых продуктов, которые следует избегать во время вечеринок с большим количеством алкоголя.

Золотой фонд: в связи с важностью темы мы перепечатываем статью, которая впервые появилась 23 июня 2021 года.

Апельсины

Кислота, содержащаяся в апельсинах и других цитрусовых, может вызвать проблемы с пищеварением, которые усугубляются алкоголем. Если вы хотите съесть какой-то конкретный фрукт во время вечеринки, выбирайте бананы, в которых много калия. Он помогает нейтрализовать некоторые вредные последствия алкоголя для организма, например, обезвоживание.

Пицца с соусом маринара и томатной пастой

После пары бокалов шампанского вы почувствуете себя более расслабленным и более щедрым и снисходительным. Особенно когда речь идет о себе. Именно в этот момент вы можете почувствовать страстное желание перекусить чем-нибудь нездоровым, и, конечно, вы не сможете себе в этом отказать, даже если вы на диете. После такой томатной закуски вы испытаете мучительную изжогу и спазмы желудка, вызванные расслабляющим желудок алкоголем в сочетании с кислыми помидорами, которые ваш организм не сможет переварить.

Шоколад

Кофеин и какао еще больше усугубляют проблемы с желудком, вызванные алкоголем и кислой пищей (см. выше).

Соленые печенья и орехи

В принципе, вы делаете все правильно, когда закусываете алкоголь, но соленые закуски - не лучший выбор. С одной стороны, еда нейтрализует действие алкоголя. С другой стороны, если еда соленая, вам обязательно захочется выпить. Хорошо, если у вас под рукой есть вода, но, честно говоря, мы в этом сомневаемся. Вряд ли вы закажете в баре стакан воды вместо очередного коктейля. Поэтому после пары горстей печенья или орехов риск опьянеть возрастает. Помните, что лучше не совмещать соленые закуски и алкоголь.

Картошка фри

Повторение - мать учения, напоминает Marie Claire. Что такое картофель фри? Именно это: несколько картофелин и много соли. И здесь мы сталкиваемся с тем же, с чем и в случае соленых печенье, а именно с обезвоживанием. Сильное желание выпить, а потом все как в тумане и очень трудно жить на следующее утро. Это как вернуться после недельной прогулки без капли воды.

Десерты с алкоголем

В пылу азарта может показаться великолепным дополнить свой следующий бокал вина десертом, например, ликерным соусом или другим алкогольным топпингом, но это не так. Начнем с того, что вы не знаете, сколько алкоголя будет добавлено. Во-вторых, при выборе десертов лучше отдать предпочтение тем, которые содержат молоко, например, мороженому. Ваш желудок поблагодарит вас за этот выбор.

Карамель

Это то же самое, что и с солью. Излишняя сладость вызывает желание выпить. Опять же, вода вряд ли окажется под рукой. Кроме того, в сладостях много бессмысленных калорий, которые откладываются в ненужных местах, а чувство голода не проходит.

Острый соус

Острая еда и напитки вызывают в желудке ощущение настоящего карнавала: фейерверки, дикие танцы и другая непонятная ерунда. Остерегайтесь этого.

Статья была впервые опубликована 22 июня 2022 года.

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