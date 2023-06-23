БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ⟩ Восемь продуктов, которые нельзя употреблять в пищу вместе с алкоголем

Апельсины

Кислота, содержащаяся в апельсинах и других цитрусовых, может вызвать проблемы с пищеварением, которые усугубляются алкоголем. Если вы хотите съесть какой-то конкретный фрукт во время вечеринки, выбирайте бананы, в которых много калия. Он помогает нейтрализовать некоторые вредные последствия алкоголя для организма, например, обезвоживание.

Пицца с соусом маринара и томатной пастой

После пары бокалов шампанского вы почувствуете себя более расслабленным и более щедрым и снисходительным. Особенно когда речь идет о себе. Именно в этот момент вы можете почувствовать страстное желание перекусить чем-нибудь нездоровым, и, конечно, вы не сможете себе в этом отказать, даже если вы на диете. После такой томатной закуски вы испытаете мучительную изжогу и спазмы желудка, вызванные расслабляющим желудок алкоголем в сочетании с кислыми помидорами, которые ваш организм не сможет переварить.

Шоколад

Кофеин и какао еще больше усугубляют проблемы с желудком, вызванные алкоголем и кислой пищей (см. выше).

Соленые печенья и орехи