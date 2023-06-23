ВИДЕО ⟩ Женщина потеряла брюки на беговой дорожке, но не чувство юмора

Алисса Конкель из Чикаго без проблем смеется над собой после недавнего промаха на беговой дорожке.

Алисса занималась на беговой дорожке в тренажерном зале, когда споткнулась о шнурок и упала. Она держалась за беговую дорожку изо всех сил и чувствовала, как брюки начали сползать с ее ног.

Затем Конкель спросила в спортзале, может ли он получить запись инцидента с камеры наблюдения, и разместил ее в социальных сетях.

«Знаете, я просто собираюсь опубликовать это и сделать все это достоянием общественности», - сказала она. «Я просто хотела рассмешить весь мир». Ее девиз - иметь смелость смеяться над собой, а не беспокоиться о том, что думают другие.