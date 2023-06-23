Лайма Вайкуле объяснила, зачем ей нужен фестиваль в Юрмале

Она добавила, что с 26 по 30 июля в Юрмале вместе соберутся талантливые и красивые люди, но важно будет подчеркнуть, что рядом идет война.

Вайкуле объяснила, что специально хотела пригласить на этот фестиваль украинских исполнителей, чтобы они показали себя и свое творчество:

«Чтобы люди не забывали, что рядом идет война. Именно поэтому лично мне нужен этот фестиваль. Мы должны напоминать, что эти красивые и талантливые люди сегодня страдают... Мы должны не забывать о том, что идет война, и всячески протестовать. Для этого мне нужен фестиваль».

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в концертном зале «Дзинтари» с 26 по 30 июля.

Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.

26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль «Шкаф», 28 июля на сцену поднимутся Оля Полякова, Верка Сердючка, Интарс Бусулис, Макс Барских, Танита Тикарам и Лайма Вайкуле, а 29 июля хозяйка фестиваля даст долгожданный сольный концерт вместе с другими звездами. 30 июля зрители смогут увидеть и услышать таких артистов, как Нино Катамадзе, Вера Брежнева, Dagamba, Андрей Макаревич, Мария Максакова и Сальвадор Собрал.

Кроме этого, в фестивале примут участие Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke и многие другие.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале «Дзинтари» с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.