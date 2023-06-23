ВИДЕО ⟩ «Матч пройдет в любую погоду!» Жители Эстонии будут отмечать Иванов день несмотря ни на что

Иванов день, наверное, в ходит в число самых популярных праздников в Эстонии. Толпы людей собираются в разных районах своих городов и вместе отмечают этот древний праздник.

22 июня на Штромке в честь такого праздника управой Пыхтя-Таллинна была организована развлекательная программа. Пришедших на мероприятие ждала как большая ярмарка, так и концерт Ansambel Respekt, Ansambel Tailor Made & Siret Tuula и Synne Valtri Band. Ну и конечно же вечером был зажжен огромный костер.

Специально для вас мы отправились туда, чтобы пообщаться с пришедшими на праздник и узнать, что значит для них Иванов день и как они его отмечают.