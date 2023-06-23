Шестой день лунного календаря: что можно и что нельзя делать 23 июня

Чего ждать от шестых лунных суток

Шестой день лунного календаря несёт пассивную энергетику. Он проходит под тяжёлой стихией металла. Счастливым числом суток является шесть. Звёзды рекомендуют одеваться предпочтительно в синий и его оттенки: васильковый, сапфировый, ультрамариновый и индиго. На шестые сутки одновременно влияют и воздух, и вода. В связи с этим сегодняшними символами являются облака и Ивиковы журавли - священная птица, получившая своё название за то, что стала свидетелем смерти древнегреческого поэта Ивика. Вчерашний день мог перевернуть всю жизнь с ног на голову, поэтому сегодня период адаптации к новому себе. Ничего непредвиденного, скорее всего, не случится. Обычно день проходит спокойно и размеренно, как любой другой. Лучшим выбором станет спокойный отдых на любимом диване.