Шестой день лунного календаря: что можно и что нельзя делать 23 июня

Сегодня в 08:48 начались шестые лунные сутки. День, предназначенный для отдыха и медитации. Life рассказывает в подробностях, как лучше провести это время и насладиться счастливыми мгновениями.
Считается, что 23 июня ничего случайного не происходит, повсюду появляются знаки и предупреждения. Поэтому необходимо быть максимально внимательным и наблюдать за окружающими вещами. В таком случае можно уберечься от беды и обрести счастье.
Чего ждать от шестых лунных суток
Шестой день лунного календаря несёт пассивную энергетику. Он проходит под тяжёлой стихией металла. Счастливым числом суток является шесть. Звёзды рекомендуют одеваться предпочтительно в синий и его оттенки: васильковый, сапфировый, ультрамариновый и индиго. На шестые сутки одновременно влияют и воздух, и вода. В связи с этим сегодняшними символами являются облака и Ивиковы журавли - священная птица, получившая своё название за то, что стала свидетелем смерти древнегреческого поэта Ивика. Вчерашний день мог перевернуть всю жизнь с ног на голову, поэтому сегодня период адаптации к новому себе. Ничего непредвиденного, скорее всего, не случится. Обычно день проходит спокойно и размеренно, как любой другой. Лучшим выбором станет спокойный отдых на любимом диване.
Что можно делать 23 июня 2023 года
- Общение с людьми доставит радость и удовольствие, поэтому не бойтесь контактировать с другими. В том числе с начальством - у него попробуйте спросить совета или намекнуть на прибавку.
- 23 июня - благоприятный день для работы и бизнеса. Можно заняться коллективным трудом. Процесс станет более результативным.
- Вопросы, связанные с деньгами, сегодня решить будет легче.
- Замечательный день и для творческой и научной деятельности, она принесёт невероятное удовольствие и радость.
- Если на сегодня назначен экзамен или зачёт, считайте, вам повезло. Оценка непременно будет хорошей.
- Ещё шестые лунные сутки идеальны для проведения свадьбы.
- А если есть такое желание, то и для зачатия время великолепное. Всё пройдёт благополучно.
- Согласно народным поверьям, сегодня необходимо обращать внимание на все знаки и приметы, с которыми будете сталкиваться в течение суток. Как правило, знамения придут неблагоприятные, что хорошо, так как человек будет предупреждён и сможет себя обезопасить.
- Но были и благоприятные приметы. Если через окно в дом попадёт яркий луч солнца, то это к счастью и удаче. Если источник света вдруг окажется неясен, то бояться не стоит, это тоже благое предзнаменование.
- Можно удачу привлечь и самостоятельно, для этого надо просто что-нибудь подарить близким или друзьям. Любая мелочь переманит фортуну на вашу сторону.
Что нельзя делать в шестой день лунного календаря
- Звёзды не советуют сегодня начинать крупные дела. Лучше для начала разобраться с мелкими вопросами.
- Принимать решения тоже не рекомендуется. Это время больше подходит для анализа и изучения. Хорошенько обдумайте все варианты, а судьбоносный ответ дайте позднее.
- Менять работу в шестой лунный день не стоит. Однако можно подумать над всеми плюсами и минусами такой возможности.
- Любые операции с недвижимостью следует отложить на другой день.
- А вот делать стрижку сегодня нельзя ни в коем случае - это сулит болезни.
- Запрещается рассказывать кому-либо о своих снах. Они вполне могут оказаться вещими.
- Категорически нельзя смотреть в чужие окна, так как проблемы посторонних перейдут на вас.
- Не любит удача в этот день и тех, кто ругается, ссорится, злится. Вести себя следует сдержанно, а иначе не избежать проблем.
- Нельзя жадничать и отказывать в помощи просящим. Иначе самому придётся жить в долгах.
- Согласно народным приметам, 23-го числа не надо смотреть на радугу - это к финансовым проблемам.
- Не стоит выносить из дома мусор, иначе вместе с ним можно выбросить и своё счастье.