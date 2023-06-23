Вскрылся шокирующий факт о гибели батискафа «Титан»

Издание Wall Street Journal сообщает, что сверхсекретная система обнаружения ВМС США зафиксировала взрыв подводного аппарата «Титан» еще в воскресенье, 18 июня, через несколько часов после того, как батискаф начал свое путешествие к обломкам легендарного «Титаника». Это значит, что все пятеро пассажиров были мертвы уже в день исчезновения и не ждали спасения в течение нескольких суток.