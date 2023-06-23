В прошлое воскресенье в Атлантическом океане с радаров пропал батискаф «Титан», который должен был доставить пассажиров на глубину 3800 метров к месту крушения «Титаника». А сегодня вскрылся шокирующий факт о гибели батискафа «Титан».
Издание Wall Street Journal сообщает, что сверхсекретная система обнаружения ВМС США зафиксировала взрыв подводного аппарата «Титан» еще в воскресенье, 18 июня, через несколько часов после того, как батискаф начал свое путешествие к обломкам легендарного «Титаника». Это значит, что все пятеро пассажиров были мертвы уже в день исчезновения и не ждали спасения в течение нескольких суток.
«ВМС США провели анализ акустических данных и обнаружили аномалию, соответствующую имплозии или взрыву в непосредственной близости от того места, где работал подводный аппарат "Титан", когда связь была потеряна», - рассказал The Wall Street Journal высокопоставленный представитель ВМС США. По его словам, данные «немедленно передали руководителю поисково-спасательной операции», сообщает Супер.