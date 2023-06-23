Назван лучший и худший в мире город для жизни

Британский журнал «Economist» назвал Вену самым комфортным для проживания городом мира.
Публикующийся ежегодно с 2004 года рейтинг «Global Liveability Index» организации «Economist Intelligence Unit» (EIU) вызывает интерес во всем мире и подвергает сравнению более 140 крупных городов мира. В июне 2022 года Вена снова расположилась на первом месте.
Города изучали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Для каждого эксперты выставляли оценку (максимум - 100).
Вена уже второй год подряд показывает лучшие показатели. У города - 98.4 балла из 100.
Десятка лучших:
1. Вена, Австрия
2. Копенгаген, Дания
3. Мельбурн, Австралия
4. Сидней, Австралия
5. Ванкувер, Канада
6. Цюрих, Швейцария
7. Калгари, Канада
8. Женева, Швейцария
9. Торонто, Канада
10. Осака, Япония, и Окленд, Новая Зеландия.
В этом году в топе-10 Канада представлена тремя города, Швейцария получила два места в десятке лучших.
Авторы исследования отмечают, что быстрее всех в рейтинге прибавляют города Азиатско-Тихоокеанского региона: на их долю приходится 8 из 10 лидеров движения. Например, скачок на 13 позиций совершил Гонконг. Согласно отчету, тенденция объясняется «сдвигом к нормальной жизни» после пандемии.
Вена также занимает первое место в качестве самого комфортного для проживания города мира в авторитетном исследовании фирмы «Mercer». Столь привлекательной Вену делают стабильные условия, хорошая инфраструктура и система здравоохранения, а также множество возможностей в сфере культуры и досуга.
Столица Великобритании Лондон и столица Швеции Стокгольм упали в рейтинге: первая опустилась на 12 позиций до 46-го, а вторая - на 22 позиции до 43-го.
И после того, как столица Шотландии Эдинбург впервые вошла в исследование пригодности для жизни в 2022 году под номером 35, в этом году она опустилась на 58-е место.
Худшие города
В этом году в нижней части списка мало что изменилось: города, страдающие от продолжающихся гражданских беспорядков и военных конфликтов, среди прочего, получили самые низкие баллы.
Алжир в Алжире, Триполи в Ливии и Дамаск в Сирии вошли в тройку наименее пригодных для жизни городов мира. Дамаск, неизменно являющийся одним из городов с самым низким рейтингом в опросе, в этом году не продемонстрировал никаких улучшений в оценках пригодности для жизни.
Киев, который не попал в список 2022 года из-за вторжения России в феврале 2022 года, выпал из списка в этом году как прямой результат воздействия войны и теперь входит в число 10 наименее пригодных для жизни городов в мире
Самые дорогие города мира
Ранее, в декабре 2021 года, израильский мегаполис Тель-Авив был признан самым дорогим городом мира по результатам исследования EIU, сравнивавшего стоимость жизни в 173 городах планеты. Второе место в этом рейтинге разделили Париж и Сингапур, третьего места не было, а на четвертом оказался швейцарский Цюрих.