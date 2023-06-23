Назван лучший и худший в мире город для жизни

И после того, как столица Шотландии Эдинбург впервые вошла в исследование пригодности для жизни в 2022 году под номером 35, в этом году она опустилась на 58-е место.

Худшие города

В этом году в нижней части списка мало что изменилось: города, страдающие от продолжающихся гражданских беспорядков и военных конфликтов, среди прочего, получили самые низкие баллы.

Алжир в Алжире, Триполи в Ливии и Дамаск в Сирии вошли в тройку наименее пригодных для жизни городов мира. Дамаск, неизменно являющийся одним из городов с самым низким рейтингом в опросе, в этом году не продемонстрировал никаких улучшений в оценках пригодности для жизни.

Киев, который не попал в список 2022 года из-за вторжения России в феврале 2022 года, выпал из списка в этом году как прямой результат воздействия войны и теперь входит в число 10 наименее пригодных для жизни городов в мире

Самые дорогие города мира