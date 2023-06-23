Уважаемый эстонский врач сбил собаку, гулявшую на поводке, и даже не остановился: «Я увидел, что все равно не смогу помочь»

«Я очень испугался и увидел, что все равно ничего не могу сделать», - ответил уважаемый врач Раквереской больницы на вопрос, почему он не пришел на помощь сбитой собаке. Хозяйка погибшей собаки негодует и утверждает, что врач до сих пор не связался с ней, чтобы хотя бы извиниться.