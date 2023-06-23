«Я очень испугался и увидел, что все равно ничего не могу сделать», - ответил уважаемый врач Раквереской больницы на вопрос, почему он не пришел на помощь сбитой собаке. Хозяйка погибшей собаки негодует и утверждает, что врач до сих пор не связался с ней, чтобы хотя бы извиниться.
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Уважаемый эстонский врач сбил собаку, гулявшую на поводке, и даже не остановился: «Я увидел, что все равно не смогу помочь»
Около трех часов дня 13 июня Маргус, проживающий в Раквере, гулял с собакой в родном городе, как вдруг мимо проехал белый Mercedes-Benz, переехав его маленького йоркширского терьера Роба при повороте с улицы Тыусу на улицу Тамметыру. Автомобиль поехал дальше, не обращая ни малейшего внимания на происшествие. Йорк умер от полученных травм через четыре часа.