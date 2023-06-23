После смерти мужа Диану Гурцкую в тяжелом состоянии вывезли из России

В результате родственники и близкие артистки увезли ее и России в Абхазию, где сейчас с ней находится сын Константин и брат Роберт. Об этом изданию Woman сообщил знакомая с ситуацией Анна Калашникова.

По ее словам, Гурцкая буквально оказалась лишена жизненных сил после внезапной смерти супруга. Теперь она практически никуда не выходит и лежит в постели. Близкие переживают за ее психологическое состояние.

«Диана никуда не выходит. Ее брат Роберт тогда сказал правду, что без Петра нет жизни. Она теперь почти не встает с постели, стала затворницей. С ней вся семья рядом, все переживают за ее психологическое состояние», - рассказала Калашникова.

Напомним, последний раз певицу видели на похоронах супруга в конце мая. Тогда Гурцкая ни с кем вообще не разговорила. Она лишь тихо шептала у гроба мужа что-то и плакала. А после стала затворницей. Именно поэтому родственники приняли решение забрать ее к себе в Абхазию. Они рассчитывают, что артистка таким образом сможет отвлечься от горя и отдохнуть в горах.

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