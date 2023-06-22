ФОТО ⟩ Костер Ивановой ночи разожгли в Пюхаярве: народ уже пошел в пляс!

По традиции на ежегодный праздник в Пюхаярве разжигают самый большой костер в Эстонии. Праздник начался 22 июня и продолжится на следующий день.

В программе примут участие популярные артисты из Эстонии и из-за рубежа, в том числе Nublu, Smilers, Terminaator, Brooks, Macky Gee и Sam Collins. Помимо этого, там же будут организованы различные игры, а для смельчаков - прыжки с тарзанки над озером Пюхаярве.