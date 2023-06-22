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ФОТО ⟩ Костер Ивановой ночи разожгли в Пюхаярве: народ уже пошел в пляс!

Limon.ee
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В четверг вечером в Пюхаярве началось празднование Иванова дня. Здесь собралось много народу, а на сцену выйдут многие известные эстонские музыканты. Смотрите в нашей галерее, что творится в Пюхаярве прямо сейчас.

По традиции на ежегодный праздник в Пюхаярве разжигают самый большой костер в Эстонии. Праздник начался 22 июня и продолжится на следующий день.

В программе примут участие популярные артисты из Эстонии и из-за рубежа, в том числе Nublu, Smilers, Terminaator, Brooks, Macky Gee и Sam Collins. Помимо этого, там же будут организованы различные игры, а для смельчаков - прыжки с тарзанки над озером Пюхаярве.

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