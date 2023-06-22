Каскад удачи: Глоба назвала знак Зодиака, который свернет горы в июле 2023 года

Главными счастливчиками в июле 2023 года станут Близнецы.

Семья и личная жизнь. В водовороте событий островком гармонии, романтики и понимания станут отношения Близнецов. Со своей второй половинкой представители воздушного знака сольются воедино, чтобы вместе проводить уютные вечера. С родными также удастся уладить все разногласия.

Карьера. Близнецы могут оказаться в довольно шатком положении, затеяв конфликт с руководством. Однако их правота сокрушит все трудности, и Близнецы выйдут из ситуации победителями. Эффект превысит все ожидания, если представители знака смогут отстоять свое мнение.