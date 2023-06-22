ФОТО ⟩ Cчет в одном из латвийских кафе заставил мужчину расплакаться

«Дорогие друзья, поделитесь этой историей, чтобы она путешествовала и творила чудеса и в других местах Латвии и не только», - написал пользователь Янис Банис, сообщает MixNews.lv .

«Сегодня случилось то, что заставило меня плакать от неописуемой самоотверженности и великой доброты. Это надолго останется в моем сердце и побудит сделать нечто подобное.

Вот такая история: у нашей мамы диагностировали опухоль молочной железы и недавно сделали операцию. Сегодня была очередная химиотерапия, после которой я решил угостить маму обедом. Выбрал хорошее кафе «Titurgas Stāsti «. Но когда пришло время оплачивать счет, там было 0,00€ и слово «Выздоравливайте!». Возможно, мамин усталый взгляд, перевязанная рука и отсутствие волос были основанием для этого бесценного благородного поступка, не знаю», написал в соцсетях житель Латвии.