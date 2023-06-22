НАРОД ЖЖЕТ! ⟩ В Ласнамяэ Иванову ночь отмечают весело и говорят, что без алкоголя

В четверг, 22 июня, с 19 часов в ласнамяэском парке Тондилоо началось празднование Ивановой ночи. К вечеру распогодилось и над самым большим районом столицы выглянуло солнце. Здесь собралось много народу, смотрите галерею!
Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко заверила, что как и в прошлом году, празднование Ивановой ночи 2023 года в Ласнамяэ будет полностью безалкогольным. Действительно, алкогольные напитки на празднике не приобрести, а охранники не пропускают на территорию мероприятия людей со спиртным. Поэтому, некоторые гости решили употребить горячительное заранее, а потом уже пойти на концерт. В целом же на празднике царит радостная и легкая атмосфера, собралось очень много семей с детьми, пенсионеров, влюбленных пар.
В этом году празднование Ивановой ночи впервые проходит на центральной площади парка Тондилоо. Гвоздем концертной программы будет ансамбль Hellad Velled, также в концерте принимают участие эстонский актери певец Эдуард Томан, певица Марью Ляник и подопечные вокальной студии DeLight Stuudio. Посетители праздника смогут насладиться красочным костром, который будет зажжен в девять вечера. Смотрите в нашей галерее, что сейчас происходит в Ласнамяэ!