НАРОД ЖЖЕТ! ⟩ В Ласнамяэ Иванову ночь отмечают весело и говорят, что без алкоголя

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко заверила, что как и в прошлом году, празднование Ивановой ночи 2023 года в Ласнамяэ будет полностью безалкогольным. Действительно, алкогольные напитки на празднике не приобрести, а охранники не пропускают на территорию мероприятия людей со спиртным. Поэтому, некоторые гости решили употребить горячительное заранее, а потом уже пойти на концерт. В целом же на празднике царит радостная и легкая атмосфера, собралось очень много семей с детьми, пенсионеров, влюбленных пар.