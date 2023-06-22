Три условия: беременная невеста Неймара разрешила ему заниматься сексом с другими женщинами

Звезда сборной Бразилии Неймар публично извинился перед своей беременной девушкой, 29-летней блогершей Бруной Бьянкарди. Сделал он это после того, как в СМИ появились новости о том, что они согласовали условия, при которых футболист может ей изменять.

«Брю, ты не должна оправдывать то, чему нет оправдания. Я видел, как сильно ты была уязвима, как сильно ты страдала от всего этого и как сильно ты хочешь быть рядом со мной. И я рядом с тобой. Я всё делал неправильно в наших отношениях. Всё это ударило по одному из самых важных людей в моей жизни. Женщине, с которой я хочу быть, матери моего ребёнка. Брю, я уже извинился за свои ошибки, но я чувствую себя обязанным публично подтвердить это. Если личное дело стало достоянием общественности, извинения должны быть публичными», - написал он в Инстаграм.

Впрочем, футболист остался верен себе и уточнил, что его мнение в будущем может измениться. «Не могу представить себя без тебя. Я не знаю, получится ли у нас, но на сегодняшний день я уверен, что я хочу попробовать», - завершил он своё любовное послание.

Напомним, что на днях в таблоидах появились новости, в которых раскрывались подробности свободных отношений Неймара и Бруны Бьянкарди. В частности, сообщалось, что Неймар во время измен должен всегда использовать презерватив, также ему запрещается целовать девушек в губы. И главное условие - связь должна быть тайной (видимо, чтобы избежать лишнего внимания прессы). Издание Daily Mail утверждало, что футболист может свободно флиртовать и заниматься сексом с другими женщинами, несмотря на отношения с бразильской моделью.