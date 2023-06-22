ФОТО И ВИДЕО ⟩ Модельер из Таллинна нарядила выпускниц из небогатых семей

Благотворительный проект «Счастье в глазах», который задумала и воплотила в жизнь Елена Хейнсаар, уже второй год помогает нарядиться на выпускной девушкам из семей, которые испытывают материальные трудности.

Спросите любую школьницу, о каком выпускном она мечтает, и самым честным ответом будет: о таком, на который она придет в прекрасном платье, способном превратить обычную девчонку в принцессу и затмить красотой всех-всех подружек. Но с этим зачастую возникают проблемы. Полная экипировка выпускницы обойдется в весьма солидную сумму - платье, туфли, украшения, прическа... Дороговато получается, не каждый родительский кошелек выдержит, особенно если подрастают еще сестры и братья, или семья неполная.

Инеса на свой выпускной превратилась в настоящую принцессу. Фото: Konstantin Sednev

Именно таких школьниц уже второй год находит Елена Хейнсаар. Модельер не только шьет девушкам вечерние платья, но и помогает полностью собраться в торжественный день. Парикмахеры, визажисты, мастера по маникюру, флористы участвуют в проекте также на благотворительной основе, главная задача в этой командной работе - чтобы у выпускниц засияли от счастья глаза. Также к благотворительному проекту присоединилась ювелирная фирма, и образ выпускниц дополнили изящные украшения.

Биргита в день своего выпускного. Фото: Konstantin Sednev

В этом году Елена Хейнсаар подготовила к выпускному Биргиту и Инесу.