Видео ⟩ Фингал под глазом и швы: в известную певицу прямо на концерте швырнули телефоном

Блета Рекса - американская певица, которая выступает под псевдонимом Bebe Rexha. Мировую популярность она получила благодаря своим композициям I Got You, You Can't Stop the Girl, Hey Mama и другим. Также Рекса сотрудничает с известными американскими музыкантами и пишет для них песни.