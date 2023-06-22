Как правильно хранить хлеб летом: хитрый способ поможет в дикую жару

ксперты по пищевым продуктам утверждают, что люди не должны хранить хлеб в своих обычных хлебницах во время жары, поскольку теплый воздух может привести к тому, что еда начинает быстро плесневеть, сообщает британский портал Mirror.

Лайфхаки как хранить хлеб

По словам эксперта по вопросам питания Бирджит Брендел, стандартная хлебница – это одно из худших мест для хранения хлеба во время жары. Причем распространенное утверждение ‒ мол, можно ли хранить хлеб не в холодильнике ‒ в реальности работает вовсе не так просто, как кажется людям. Дело в том, что в холодильниках воздух часто бывает влажный и сырой, а хлебу важна сухость.

«Когда хлеб хранится при низких температурах около 0 градусов по шкале Цельсия или ниже, влага поднимается на поверхность корочки, где она испаряется, что приводит к изменению веса и вкуса», ‒ утверждает эксперт.

Брендел говорит, что летом желательно хранить хлеб в керамических либо глиняных сосудах, поскольку те пропускают воздух и обеспечивают обмен воздухом и влажностью, сохраняя выпечку свежей как можно дольше.

Биргит также пояснила, что хранение хлеба в холодильнике может быть «губительным» для «консистенции и вкуса» буханки.

Как хранить хлеб без хлебницы

Брендел также не рекомендует хранить хлеб в бумажном или полиэтиленовом пакете в жаркую погоду, поскольку такие пакеты не обеспечивают циркуляцию воздуха, которая «необходима» для долгого хранения буханки.

«Полиэтиленовые пакеты замедляют скорость высыхания хлеба, что увеличивает риск накопления влаги и появления плесени», ‒ говорит эксперт.

Влага в хлебе также скорее всего улетучивается и попадает в пластик, в результате чего он становится рассадником микробов.