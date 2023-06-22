ВСЕ ПОШЛО НАПЕРЕКОСЯК ⟩ Парень, потративший кучу денег на зубы в Турции: «Теперь я похож на акулу»

22-летний парень, работающий моделью, предупреждает других молодых людей, которые тоже мечтают сделать себе красивые виниры за границей. Ведь среди молодых людей в Англии это очень популярно!

Зубы молодого человека до установки виниров:

Джек был недоволен своими зубами, поэтому он решил установить виниры в Турции. Фото: Jack James / SWNS / Scanpix

В сентябре прошлого года Джек Джеймс решил что-то сделать со своими зубами, чтобы его улыбка лучше смотрелась на фотографиях. Поэтому он отправился в Стамбул, где ему должны были сделать великолепные зубы всего за 3 000 фунтов стерлингов (около 3 500 евро).

Сначала молодой человек был доволен результатом, но через несколько месяцев у него открылось кровотечение во рту, а изо рта стало ужасно пахнуть. Тогда он обратился в отделение неотложной помощи, сообщает Mirror.

Воспаление причиняло Джеку сильную боль. Фото: Jack James / SWNS / Scanpix

Джек из Манчестера сказал: «Зубы выглядели нормально, пока не начали кровоточить и болеть. Из десен начал течь гной, а изо рта воняло».

После медицинского осмотра Джеку сказали, что его зубы находятся в ужасном состоянии и их исправление обойдется в 20 000 фунтов стерлингов (23 302 евро).

Отчаявшийся молодой человек, которому неоткуда было взять такую сумму, снова обратился в турецкую клинику, чтобы узнать, могут ли они помочь. «Они были уверены, что это не их вина. Они сказали, что мне придется заплатить еще раз, чтобы исправить ситуацию», - сказал он. Клиника взяла за ремонт 4 500 фунтов стерлингов (5 243 евро), и Джек решил вернуться. Воспаление удалось взять под контроль через пару недель.

Джек был потрясен тем, как выглядят его зубы. Фото: Jack James / SWNS / Scanpix

Джек был потрясен, когда после снятия виниров обнаружил, что его настоящие зубы были обточены до крошечных размеров, и, по его словам, он был похож на акулу. Затем Джеку установили новые виниры, и он отправился обратно домой. Но на этом проблемы не закончились...

Затем один из его виниров отклеился во время обычной чистки зубов. Молодой человек понял, что проблемы с зубами не хотят никак заканчиваться.