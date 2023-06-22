Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом консервации ароматного и пикатнтного салата из огурцов с зеленью и чесноком, пишет Гордон.
Как на зиму закрыть салат из огурцов в банках: пошаговый рецепт с точными пропорциями соли, сахара и уксуса
«Для салата нужны упругие, хрустящие огурцы среднего размера и без больших семян внутри. Идеально, если от сбора до приготовления пройдет не более суток, – отметил эксперт. – В этом салате важно сохранить хруст. Поэтому консервируйте небольшими порциями и используйте большую по диаметру кастрюлю, чтобы овощи в ней лежали в два-три слоя и равномерно готовились».
Продукты на три литровых банки:
- 3 кг огурцов;
- 15 веточек укропа;
- 15 веточек петрушки;
- 30 зубчиков чеснока;
- 600 мл подсолнечного масла;
- 300 мл столового уксуса 9%;
- 9 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. соли.
Приготовление
- Помойте огурцы, срежьте хвостики, разрежьте на четыре части, а затем наискось. Помойте всю зелень. Порубите мелко веточки укропа, листья петрушки мелко нашинкуйте. Очистите чеснок и выжмите.
- Все компоненты переложите в кастрюлю, добавьте соль и оставьте на час, чтобы огурцы пустили сок.
- Кастрюлю с овощами поставьте на средний огонь, накройте крышкой и варите 20 минут после закипания. Периодически помешивайте.
- Стерилизуйте банки на пару, а крышки переложите в сотейник, залейте кипятком и проварите одну минуту.
- В кастрюлю влейте подсолнечное масло и добавьте сахар. Перемешайте и готовьте еще 10 минут после закипания с закрытой крышкой.
- Влейте уксус, перемешайте, снимите кастрюлю с огня, разложите салат из огурцов в подготовленные банки и плотно закройте крышками. Оставьте банки остывать при комнатной температуре, а затем храните в прохладном месте.