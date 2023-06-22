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Как на зиму закрыть салат из огурцов в банках: пошаговый рецепт с точными пропорциями соли, сахара и уксуса

Limon.ee
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Салат из огурцов. Фото иллюстративное.
Салат из огурцов. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом консервации ароматного и пикатнтного салата из огурцов с зеленью и чесноком, пишет Гордон.

«Для салата нужны упругие, хрустящие огурцы среднего размера и без больших семян внутри. Идеально, если от сбора до приготовления пройдет не более суток, – отметил эксперт. – В этом салате важно сохранить хруст. Поэтому консервируйте небольшими порциями и используйте большую по диаметру кастрюлю, чтобы овощи в ней лежали в два-три слоя и равномерно готовились».

Продукты на три литровых банки:

  • 3 кг огурцов;
  • 15 веточек укропа;
  • 15 веточек петрушки;
  • 30 зубчиков чеснока;
  • 600 мл подсолнечного масла;
  • 300 мл столового уксуса 9%;
  • 9 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. соли.

Приготовление

  1. Помойте огурцы, срежьте хвостики, разрежьте на четыре части, а затем наискось. Помойте всю зелень. Порубите мелко веточки укропа, листья петрушки мелко нашинкуйте. Очистите чеснок и выжмите.
  2. Все компоненты переложите в кастрюлю, добавьте соль и оставьте на час, чтобы огурцы пустили сок.
  3. Кастрюлю с овощами поставьте на средний огонь, накройте крышкой и варите 20 минут после закипания. Периодически помешивайте.
  4. Стерилизуйте банки на пару, а крышки переложите в сотейник, залейте кипятком и проварите одну минуту.
  5. В кастрюлю влейте подсолнечное масло и добавьте сахар. Перемешайте и готовьте еще 10 минут после закипания с закрытой крышкой.
  6. Влейте уксус, перемешайте, снимите кастрюлю с огня, разложите салат из огурцов в подготовленные банки и плотно закройте крышками. Оставьте банки остывать при комнатной температуре, а затем храните в прохладном месте.
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