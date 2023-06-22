Как на зиму закрыть салат из огурцов в банках: пошаговый рецепт с точными пропорциями соли, сахара и уксуса

«Для салата нужны упругие, хрустящие огурцы среднего размера и без больших семян внутри. Идеально, если от сбора до приготовления пройдет не более суток, – отметил эксперт. – В этом салате важно сохранить хруст. Поэтому консервируйте небольшими порциями и используйте большую по диаметру кастрюлю, чтобы овощи в ней лежали в два-три слоя и равномерно готовились».