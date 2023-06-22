Какие знаки Зодиака ненавидят работу - не связывайтесь, посадите на шею

Телец

Тельцы созданы для того, чтобы много и тяжело работать, но сами они противятся такой судьбе. Тельцы часто ищут местечко, где можно сытно пригреться. Это может быть успешный супруг или супруга, а может и родители. Всеми силами Телец будет стараться отсрочить момент, когда нужно выходить на работу (например, женщины готовы рожать одного за другим, лишь бы не работать), а если придется выйти – то сделают все, чтобы их уволили.

Козерог

Козероги тоже не любители работать, но стоит отдать им должное, они и не претендуют на барские условия жизни. Козерогу для счастливой жизни нужно не так много – чтобы хватало на еду и заплатить коммуналку. Поэтому, как только у Козерога замаячит пенсия (причем копеечная, так как трудовой стаж у них не слишком выдающийся), он уйдет на покой. И даже жаловаться на размер пособия не будет.

Рыбы