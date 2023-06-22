ВОТ ЭТО ЦЕНЫ! ⟩ Божена Рынска возмутилась стоимостью лежака в Юрмале

Речь идет о лежаке на пляже отеля Light House Jurmala, который расположен в 5 минутах ходьбы от центральной улицы курортного города - Йомас.

«Пошла загорать в Lighthouse, и выяснилось, что лежак тут стоит 45 евро! В Монако, для сравнения, 20 евро. Я выпала в осадок. Не такой уж я нищеброд, но это же полный пиндык. А есть в нашей Юрмале лежаки за какие-то разумные деньги?» - написала Рынска под фотографией пляжа.

Фото: скриншот из Facebook-группы «Клуб друзей Jurmala»

RUS TVNET связался с отелем Light House Jurmala и убедился, что стоимость лежака на их пляже действительно составляет 45 евро.

Напомним, весной 2023 года Божена Рынска обосновалась в Латвии в своем частном доме. В Instagram-аккаунте она часто делится фотографиями своего сада и кадрами прогулок с дочерью по Юрмале.