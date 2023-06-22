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ВОТ ЭТО ЦЕНЫ! ⟩ Божена Рынска возмутилась стоимостью лежака в Юрмале

Limon.ee
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Божена Рынска.
Божена Рынска. Фото: Karpov Sergei

Светский обозреватель, блогер и противник российского режима Божена Рынска в данный момент проживает в Латвии. 21 июня она сделала публикацию в Facebook-группе «Клуб друзей Jurmala», в которой возмутилась стоимостью лежака на пляже в Юрмале, пишет RUS TVNET

Речь идет о лежаке на пляже отеля Light House Jurmala, который расположен в 5 минутах ходьбы от центральной улицы курортного города - Йомас. 

«Пошла загорать в Lighthouse, и выяснилось, что лежак тут стоит 45 евро! В Монако, для сравнения, 20 евро. Я выпала в осадок. Не такой уж я нищеброд, но это же полный пиндык. А есть в нашей Юрмале лежаки за какие-то разумные деньги?» - написала Рынска под фотографией пляжа. 

Фото: скриншот из Facebook-группы «Клуб друзей Jurmala»

RUS TVNET связался с отелем Light House Jurmala и убедился, что стоимость лежака на их пляже действительно составляет 45 евро. 

Напомним, весной 2023 года Божена Рынска обосновалась в Латвии в своем частном доме. В Instagram-аккаунте она часто делится фотографиями своего сада и кадрами прогулок с дочерью по Юрмале. 

С 24 февраля 2022 года Божена Рынска в своих соцсетях публикует антивоенные высказывания, критикуя нападение России на Украину. После она не раз намекала на переезд в Латвию. В июне 2022 года она сообщала о нападении в Риге. Конфликт произошел с таксистом.

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