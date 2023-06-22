Работа в элитных отелях кажется неплохим способом заработать: окружен роскошью, большие чаевые оставляют… Но мало кто задумывается, чем за это приходится расплачиваться, пишет Лайф.
Работники элитных отелей рассказали, с каким ужасом они сталкиваются на работе, и это нужно знать каждому
О том, какие трудности и проблемы могут возникнуть у работников дорогих отелей, мало кто рассказывает. Насколько ужасными они бывают? Горничные и посыльные сами рассказали о своих наиболее страшных и неприятных впечатлениях на работе. Делимся самыми интересными историями.
«Моя жена, которая работает в одном таком шикарном отеле, уверяет, что количество людей, которые испражняются в душе, намного выше, чем мы все представляем», - Mynamesrobbie.
«Лас-Вегас - город для того, чтобы накидываться. И люди часто перегибают с этим палку: пьют, употребляют наркотики и постоянно умирают в своих гостиничных номерах», - RussellZoloft.
«Мы закрываем глаза на торговцев наркотиками и проституток чаще, чем вы думаете. У них почти никогда нет никаких претензий, а платят они как по часам. А еще нам наплевать, что у вас какая-то интрижка и вы водите к нам любовников и любовниц», - NotTheGary_JustGary.
«Номера в нашем отеле сдаются по две тысячи баксов за ночь, а между тем у нас серьезные проблемы с крысами», - prof_dynamite.
«Мой приятель был инструктором по дайвингу на роскошном курорте на острове. У одного из гостей случился сердечный приступ во время дайвинг-экскурсии (до того как он вышел из лодки). Доктор не мог добраться больше суток, поэтому они положили труп в комнату для гостей и включили кондиционер. Конечно, спустя пару часов об этом забыли и дали ключ от того самого номера с трупом только что прибывшей паре молодоженов», - MrAlf0nse.
«Мой брат работал в престижном отеле в Южной Калифорнии. Гость с очень серьезным ожирением сел на унитаз в своем номере, разбил его, порезал бедренную артерию куском разбитого унитаза, истек кровью и затопил свою комнату, когда прорвался водопровод. Мой брат узнал об этом от ремонтника, который нашел тело. Администрация позаботилась о том, чтобы никто из гостей не узнал об этом случае. И даже гости в номере этажом ниже, которые и вызвали техническое обслуживание, потому что по их стене текла вода», - UtherPenDragqueen.
«Количество оставленных секс-игрушек вас бы точно поразило», - Mexicancandy77.
«В номерах часто снимают настоящее порно. И, чтобы вы знали, ни ковры, ни обивку мебели после этого не чистят», - pay-this-fool.
«Дорогие отели - на удивление популярное место для совершения самоубийств. Приятно проводят вечер, отлично развлекаются на прощание, а затем умирают в обстановке пятизвездочного отеля с полной уверенностью, что их тело уже скоро заметят и передадут куда нужно. А то дома бы оно могло пролежать хоть полгода, прежде чем кто-нибудь бы это заметил», - Dirty-Soul.
«На стойке регистрации знают всех местных девушек по вызову. Мы даем им воду на выходе и иногда помогаем вызвать такси. Менеджменту не нравится, что мы этим занимаемся, но нам-то какая разница - эскортницы дают отличные чаевые», - ColorfulClouds_.
В целом работа в элитных отелях - занятие не для слабонервных. Истории, которыми мы поделились выше, - лишь часть из длинного списка треша, с которым сталкиваются работники. И страшно представить, что происходит без их ведома.