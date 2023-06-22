Работники элитных отелей рассказали, с каким ужасом они сталкиваются на работе, и это нужно знать каждому

«Мой брат работал в престижном отеле в Южной Калифорнии. Гость с очень серьезным ожирением сел на унитаз в своем номере, разбил его, порезал бедренную артерию куском разбитого унитаза, истек кровью и затопил свою комнату, когда прорвался водопровод. Мой брат узнал об этом от ремонтника, который нашел тело. Администрация позаботилась о том, чтобы никто из гостей не узнал об этом случае. И даже гости в номере этажом ниже, которые и вызвали техническое обслуживание, потому что по их стене текла вода», - UtherPenDragqueen.