ФОТО ⟩ «Я действительно хочу изменить мир и сделать Эстонию лучше»: Советник министра образования и науки Даниэль Кыйв окончил гимназию

"Гимназия закончена!" - пишет в социальных сетях советник министра образования и науки Кристины Каллас Даниэль Кыйв, делясь фотографией со своим аттестатом о среднем образовании.

19-летний Кыйв получил диплом гимназии Яана Поска на церемонии в Эстонском национально музее (ERM).

Gümnaasium tehtud! :))



FOTO: Aldo Luud pic.twitter.com/i4UY4hSkQK — Daniel Kõiv 🇪🇪🇺🇦 (@danielk6iv) June 21, 2023

В апреле Даниэль Кыйв, советник министра образования и науки Кристины Каллас, в интервью программе Uudis+ на Vikerraadio рассказал, что когда ему сделали предложение, ему сказали, что он должен быть доступен круглосуточно. «Чтобы была уверенность, министр может хорошо выполнять свою работу», - говорит он, добавляя, что его роль заключается в том, чтобы донести точку зрения молодого человека. «Но решения по-прежнему принимает министр, который имеет докторскую степень и другие знания».

Заработная плата была согласована не сразу

«Меня никогда не интересовала ни зарплата, ни моя должность», - объясняет Кыйв, отмечая, что многие молодые люди думают, что главное - это высокая зарплата и хорошая работа. «Но я действительно хочу изменить мир и сделать Эстонию лучше».

Кыйв все еще не подписал контракт, также нет соглашения с министром о заработной плате. «Друзья, я бы пошел в частный сектор, если бы хотел зарабатывать. Люди, которые работают в государственном секторе, делают это не из-за денег», - сказал Кыйв в программе Vikerraadio.

Молодой человек начал трудовую деятельность на фабрике Premia, когда ему было всего 12 лет. «Я также был управляющим рестораном, в котором работало 80 человек», - говорит Кыйв, добавляя, что ему очень нравится весь процесс, благодаря которому он получает возможность внести свой вклад в жизнь общества.