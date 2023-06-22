Свадьба, развод, увольнение: что принесут кармические узлы в Овне и Весах до 2025 года всем знакам Зодиака

Когда такое уже было?

Важно отметить, что Овен и Весы относятся к кардинальной энергии, то есть затмения в этих знаках будут приносить самые серьезные, быстрые и безвозвратные события. Это тот случай, когда жизнь может поменяться на 180 градусов. Последний раз затмения по кардинальным знакам были во время прохождения Раху и Кету в Козероге-Раке с января 2019 по июнь 2020. Если в то время в вашей жизни произошло что-то фундаментальное, то по характеру события 2023-2025 будут похожи.

Похожие затмения на оси отношений, только наоборот - с Раху в Весах, а с Кету в Овне - были с апреля 2014 по октябрь 2015 года. Вспоминайте, что происходило в вашей любовной или рабочей сферах - ситуации могут быть похожи, но например вместо развода может быть свадьба. Либо, если в те годы вы встретили кого-то, то сейчас вновь у вас могут «завязаться» отношения.

А вот точно такие же затмения - с Раху в Овне и с Кету в Весах - были с января 2005 по июнь 2006 года. Вспоминайте, что происходило тогда, ситуации могут быть крайне похожи или продолжать ту тему, которая случилась тогда.

Овен