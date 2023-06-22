С 18 июля 2023 года ось кармических узлов и сами затмения переходят из Тельца и Скорпиона в Овна и Весы. Это значит, что всех нас ждет проработка брачных и иных отношений, а также серьезные разрывы в том, что казалось вечным. Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает wday.ru об особенностях самого серьезного события лета.
Свадьба, развод, увольнение: что принесут кармические узлы в Овне и Весах до 2025 года всем знакам Зодиака
Каждые полтора-два года ось кармических узлов, которые определяют прохождение затмений, меняется с одной пары знаков на другую. Это такой тренд, который Вселенная накладывает на все человечество, подразумевая, что каждому человеку придется прорабатывать определенную энергию в своей жизни.
С осени 2021 года затмения шли по знакам Тельца и Скорпиона, прорабатывая тему комфорта и страхов, финансов и сексуальности, а также наших глубинных привычек и того, что приносит нам настоящий комфорт. С 18 июля 2023 года по январь 2025 года ось кармических узлов переходит в знаки Овна и Весов, а уже 14 октября состоится первое Солнечное затмение.
Что означают знаки Овен и Весы?
В астрологии знаки Овен и Весы отвечают за любые отношения: брачные, трудовые, юридические и отношения со своим эго. В данном случае именно узел будущего Раху будет стоять в знаке Овна, который отвечает за эго, за умение доверять себе и руководствоваться своими интересами при принятии решений. А узел прошлого - Кету - будет стоять в знаке Весы, что принесет перемены в отношениях.
Те союзы, которые себя изжили, сами по себе снизойдут на «нет» - для поддержки их пламени просто не будет энергии. А вот те отношения, которые имеют перспективу, получат поддержку от Вселенной, но над ними точно придется работать, ведь в новой паре будет очевидным, что кто-то будет доминантой, а кому-то придется подстраиваться. Насколько вы к этому готовы?
Когда такое уже было?
Важно отметить, что Овен и Весы относятся к кардинальной энергии, то есть затмения в этих знаках будут приносить самые серьезные, быстрые и безвозвратные события. Это тот случай, когда жизнь может поменяться на 180 градусов. Последний раз затмения по кардинальным знакам были во время прохождения Раху и Кету в Козероге-Раке с января 2019 по июнь 2020. Если в то время в вашей жизни произошло что-то фундаментальное, то по характеру события 2023-2025 будут похожи.
Похожие затмения на оси отношений, только наоборот - с Раху в Весах, а с Кету в Овне - были с апреля 2014 по октябрь 2015 года. Вспоминайте, что происходило в вашей любовной или рабочей сферах - ситуации могут быть похожи, но например вместо развода может быть свадьба. Либо, если в те годы вы встретили кого-то, то сейчас вновь у вас могут «завязаться» отношения.
А вот точно такие же затмения - с Раху в Овне и с Кету в Весах - были с января 2005 по июнь 2006 года. Вспоминайте, что происходило тогда, ситуации могут быть крайне похожи или продолжать ту тему, которая случилась тогда.
Овен
Узел будущего Раху с 18 июля заходит в ваш знак, что принесет вам на ближайшие 1,5 лет проработку отношений. Одинокие Овны могут встретить свою судьбу, а замужние развестись, либо пережить серьезные метаморфозы в браке. Вселенная будет на вашей стороне, ведь Раху всегда приносит возможность реализовать себя, выстроить свою систему ценностей и жить по ней. Кроме того, вы можете «разрешить» себе наконец изменить свое окружение - часть людей просто навсегда перестанет быть включена в вашу жизнь. Это могут быть друзья, партнеры по работе, муж/жена, родственники.
Что касается профессиональной жизни, то вас ждет желание доминировать в компании или управлять своим бизнесом. Вы можете открыть проект (и он точно будет успешным), или получить серьезное повышение по службе вплоть до какого-то социального статуса в обществе.
Телец
Узел будущего выходит 18 июля из вашего знака и заходит в ваш сектор подсознания и прошлого. Такое положение приводит к важности работы со своей психикой и осознанию тех вещей, которые пора исключить из вашей жизни. Эта сфера в гороскопе всегда указывает на то, что мы не хотим замечать в своей жизни, а когда туда входят затмения, Вселенная делает все скрытое явным, и все, что вы не хотели замечать, показывается во всей красе. Поэтому могут вскрыться какие-то тайны (вашего партнера или ваши), либо вы в целом захотите вести скрытый образ жизни, будете чаще оставаться наедине с собой.
Часто такое положение приносит миграцию, поэтому переезд реален в ближайшие 1,5 лет. Что касается отношений, то они могут быть тайными, а в работе вам придется больше заниматься продвижением в интернете или работа может быть связана с благотворительностью.
Близнецы
Узел будущего будет идти по вашему сектору друзей, амбиций и единомышленников, в вашей жизни может появится новое сообщество активных и решительных людей. Например, вы можете войти в клуб предпринимателей, начнете посещать коучинг-группы или у вас просто появится внезапно больше друзей. Также важно отметить, что Раху и Кету будут находится на оси детей, и в этот период вы можете забеременеть, родить ребенка или у ваших детей будут происходить важные события (свадьбы, разводы, переезды).
Также у вас может появится дерзкая и смелая амбиция, которая может быть связана с реализацией в интернете. Например, вы начнете активно вести соцсети или откроете свой интернет-магазин. В любви вас ждут перемены: вы можете построить отношения с кем-то из друзей, а также будете пересматривать в целом свое отношение к партнерству.
Рак
Узел будущего Раху будет идти по главному сектору в вашей карте, который отвечает за карьеру и цель в жизни. За ближайшие 1,5 года у вас случится масштабный скачок в вашей реализации и статусе. Вы можете получить ответственную и высокую должность, звание, ваша социальная роль может поменяться. Например, вы можете выйти замуж (или равестись), либо занять какое-то важное положение - в любом случае, все, что будет происходить с вами, будет активно обсуждаться в кругу друзей.
При таком положении узлов Раху и Кету происходят и фундаментальные перемены в семье и месте жительства. Вы можете переехать, продать квартиру и купить дом, либо в связи с переменами в карьере или статусе, будете менять жилье. Например, в связи с разводом или свадьбой. Также событие может коснуться вашу маму - у нее будет важная перемена (выход на пенсию, свадьба, смена профессии).
Лев
Узел будущего Раху будет идти по сектору расширения мировоззрения, что принесет вам большие перемены в ваших взглядах на жизнь. Это значит, что за 1,5 года вы поймете, какой вы хотите иметь стиль жизни, да и расширите свое представление о благополучии, достатке и о том, что значит «жить хорошо». Часто такие затмения приносят полную трансформацию взглядов на жизнь, ведь то, во что вы верили, как будто потеряет для вас смысл.
Также вас ждет обретение человека-покровителя, который продвинет вас вперед. Например, в профессиональном или любовном плане. Но он придет для вас в качестве учителя — с уроками, которые дадут вам большой рост уверенности в себе. В карьере вас ждет череда путешествий, а также активная образовательная среда.
Дева
Узел будущего Раху будет идти ближайшие 1,5 года по вашему сектору трансформации и семейных капиталов, а значит вы можете получить наследство, взять кредит, решать вопрос по семейному имуществу. Кроме того, этот сектор отвечает за перемены, связанные с нашими страхами и комплексами: чтобы выйти на новый уровень, придется столкнуться с важностью глубокого пересмотра всей своей жизни. Это аспект кризиса, который за 1,5 года приведет вас к переменам в личной жизни, а также может принести популярность.
Еще вас может ожидать череда буквально мистических событий, ведь этот сектор в гороскопе отвечает за самоисследование, за поиск ответов на духовные вопросы.
Весы
Узел будущего будет идти по вашему сектору отношений, а узел прошлого будет стоять в вашем знаке. Это значит, что ближайшие 1,5 лет будут связаны со всей тематикой любви - вы можете встретить своего человека, также вероятно можете развестись или выйти замуж (зависит от вашей личной ситуации). Кроме того, в такие периоды обостряется противостояние, а значит вы можете начать судебный процесс, либо будете пересматривать какие-то юридические документы (по работе или по браку).
Также есть вероятность, что вы начнете активно заниматься публичной деятельностью, у вас может быть рост клиентов и подписчиков, а также людей, заинтересованных в вашей работе. Это хороший период для саморекламы - за 1,5 лет вы можете вырасти в глазах общества как профессионал и вам предложат какую-то серьезную должность.
Скорпион
Узел будущего будет идти целых 1,5 года по вашему сектору работы и здоровья, вам придется уделять максимальное внимание своей рутине, быту, обязанностям в профессии. Это период, когда будет очень важна самодисциплина и спорт - через них вы выработаете более взрослую и структурированную позицию в жизни.
Часто это бывает связано с тем, что здоровье требует внимания и какой-нибудь врач, нутрициолог или даже специалист по психологии (коуч) могут указать вам на то, что ваше тело и образ жизни в ближайшее время нужно взять под контроль. Также вы можете решиться выйти на работу.
Что касается профессии, то ближайшие 1,5 года вам придется больше отдавать в нее, вкладываясь в будущее. Вы будете нарабатывать важный опыт, хотя это может быть непросто именно из-за количества наваливающихся на вас дел. Также Раху и Кету могут принести активную работу по улучшению здоровья и иммунитета.
Стрелец
Узел будущего будет идти по вашему сектору любви - вы можете за ближайшие 1,5 года встретить активного и целеустремленного человека, который буквально подхватит вас и полностью сменит вашу жизнь. Она станет наполненной счастьем, радостью и легкостью. Кстати, это возможно и с тем, что вы можете родить ребенка - ближайшие 1,5 года беременность может случится легко и даже незапланированно.
Что касается деловых отношений, то вы можете наконец решиться открыть свое дело, либо всерьез займетесь каким-то своим хобби. Вообще ваша направленность на реализацию связана с желанием проявлять больше любви к себе, а также сделать свою жизнь ярче, счастливее, динамичнее. Отчасти это может быть связано с любовью к вам.
Козерог
Узел будущего будет идти по самому фундаментальному сектору вашей карты, который отвечает за жилье, семью и место жительства. Во-первых, вы можете переехать, обустроиться на новом месте, либо вы вложите крупную сумму денег в покупку квартиры, земли или дома. Также вероятно, что вас ждет пересмотр семейного статуса: вы можете выйти замуж, развестись, либо займете главенствующую позицию в доме в связи с пожилым возрастом ваших родителей.
С точки зрения психологического значения этого аспекта вы как будто заново будет отстраивать фундамент своей семейной жизни и в целом тех ценностей, на которые можете опираться. То, что было для вас целью в жизни будет меняться. Например, вы можете решиться выйти из декрета и заняться карьерой. Либо наоборот: семья станет для вас главной сферой в жизни.
Водолей
Узел будущего будет идти по сектору переездов, и за ближайшие 1,5 года вы можете переехать в другой город или даже страну. В любом случае ваша жизнь будет наполнена многочисленными поездками, потому что и Раху и Кету будут находится в самых подвижных домах вашей натальной карты. Что интересно, именно вы будете инициатором подобных «движений», вам захочется больше общения, контактов, встреч.
Скорее всего, за этот период вы решитесь взять себе важное обучение, которое может быть связано с темой отношений/коучинга, эстетики, консультирования, юридические курсы, дизайн, декор, кулинария. В жизни ваших братьев и сестер будут происходить самые глобальные перемены (замужества, разводы, рождение детей).
Рыбы
Узел будущего будет идти по сектору ваших финансов, у вас могут серьезно вырасти доходы и в целом поднимется самооценка. Вы почувствуете в себе силы для реализации своих амбиций в рамках собственного бизнеса. Также вы можете всерьез заняться темой питания - скорее всего в ближайшие 1.5 года вы будете заинтересованы в нутрициологии, похудении и в том, как прокачивать тело и собственную энергию. Возможно, вы будете больше времени уделять спорту, станете активнее.
Также этот сектор отвечает за ваш личный ресурс: вы заметите, что стали наглее, увереннее в себе, вам захочется жить более комфортно и богато. В связи с этим могут повысится траты на жизнь.