Чт, 22.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Отец и сын с состоянием восемь миллиардов долларов, бизнесмен из Forbes: кто прямо сейчас умирает в бездне на борту «Титана»

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
На этом недатированном снимке, предоставленном компанией OceanGate Expeditions, показан спуск их подводного аппарата Titan с платформы.
На этом недатированном снимке, предоставленном компанией OceanGate Expeditions, показан спуск их подводного аппарата Titan с платформы. Фото: Handout

Поиски пропавшего батискафа «Титан» продолжаются, однако специалисты считают, что экипаж обречен на гибель. По предварительным подсчетам, воздух на подводном аппарате закончится 22 июня около 13:30, пишет «Стархит».

Погружение на батискафе «Титан» должно было стать захватывающим приключением для пассажиров. Туристам предлагалось совершить экскурсию к обломкам «Титаника», которые находятся на глубине 3,8 тысяч километров. Однако прямо сейчас экипаж рискует повторить трагическую судьбу знаменитого судна, ведь связь с «Титаном» потеряна.

Преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее считает, что люди, находящиеся на борту батискафа попросту обречены.
 

«Если у этой субмарины проблемы с управлением, то она пропала. Туда никто не сможет спуститься и забрать ее. И никакого плана Б у них нет. Даже атомные подлодки не спускаются на такую глубину. Это сложнее, чем слетать на Луну», - говорит эксперт.

Известно, что на борту британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг. 58-летнего бизнесмена называют ключевой фигурой международного авиастроительства. Он является основателем и главой Action Group, которая занимается продажей и эксплуатацией авиатехники.

Хардинг оказался любителем экстремальных путешествий. В 2021 году он исследовал Маринскую впадину, а в 2022 отправлялся в космос на корабле Джефа Безоса. Миллиардер успел прокатиться вокруг Земли через Южный и Северный полюса.

В числе пассажиров также бизнесмен Шахзада Дауд, состояние которого оценивается в 8 миллиардов долларов, и его сын Сулеман. Отец предпринимателя Хусейн Дауд регулярно входит в список богатейших людей Пакистана.

Шахзада - вице-председатель и директор Engro Corporation. 48-летний мужчина не просто богатейший человек страны, но и попечитель Института SETI. Научно-исследовательская организация изучает вопрос происхождения, природы и распространения жизни во Вселенной. Король Карл III называет Дауда другом и просит докладывать о всех новостях, связанных с поисками батискафа.

Прямо сейчас ждет спасения и бывший командующий ВМС Франции Поль-Анри Наржеоле. 73-летний ветеран-подводник был директором по подводным исследованиям, руководил экспедициями на «Титаник». Он считается одним из легендарных исследователей.

Пилотом подводного судна является Стоктон Раш. Он же генеральный директор OceanGate, которая занимается проведением экскурсий к обломкам «Титаника». Говорят, еще три года назад Стоктон предупреждал о недостатках «Титана».
 
Режиссер «Титаника» считает, что экипаж уже погиб. Джеймс Кэмерон выразил соболезнования ученому Анатолию Сагалевичу, который дружит с пилотом. «Он говорит, что друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», - сказал Сагалевич.
 
Счет времени на поиски батискафа идет на минуты. По последним данным, для пяти человек, застрявших на судне, осталось кислорода на несколько часов - и это с учетом того, что его будут расходовать с умом. Даже если «Титан» найдут в ближайшее время, понадобится не менее 24 часов, чтобы доставить пассажиров на берег живыми. Дело в том, что перейти на другое судно у них не получится: подводный аппарат не имеет соответствующих механизмов, пишет Daily Mail. Единственный вариант - вытащить батискаф на поверхность тросом с помощью транспортного средства на дистанционном управлении. Подобную спасательную операцию никогда не проводили, пишет super.ru.

Напомним, что выбраться самостоятельно пассажиры тоже не могут: открыть батискаф можно только снаружи - люк заперт на 17 засовов. Несмотря на неутешительные прогнозы, надежда на спасение хоть и небольшая, но есть. Что случилось с субмариной, до сих пор неизвестно.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх