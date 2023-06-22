Отец и сын с состоянием восемь миллиардов долларов, бизнесмен из Forbes: кто прямо сейчас умирает в бездне на борту «Титана»

Режиссер «Титаника» считает, что экипаж уже погиб. Джеймс Кэмерон выразил соболезнования ученому Анатолию Сагалевичу, который дружит с пилотом. «Он говорит, что друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», - сказал Сагалевич.

Счет времени на поиски батискафа идет на минуты. По последним данным, для пяти человек, застрявших на судне, осталось кислорода на несколько часов - и это с учетом того, что его будут расходовать с умом. Даже если «Титан» найдут в ближайшее время, понадобится не менее 24 часов, чтобы доставить пассажиров на берег живыми. Дело в том, что перейти на другое судно у них не получится: подводный аппарат не имеет соответствующих механизмов, пишет Daily Mail. Единственный вариант - вытащить батискаф на поверхность тросом с помощью транспортного средства на дистанционном управлении. Подобную спасательную операцию никогда не проводили, пишет super.ru.