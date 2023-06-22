Поиски пропавшего батискафа «Титан» продолжаются, однако специалисты считают, что экипаж обречен на гибель. По предварительным подсчетам, воздух на подводном аппарате закончится 22 июня около 13:30, пишет «Стархит».
Отец и сын с состоянием восемь миллиардов долларов, бизнесмен из Forbes: кто прямо сейчас умирает в бездне на борту «Титана»
Погружение на батискафе «Титан» должно было стать захватывающим приключением для пассажиров. Туристам предлагалось совершить экскурсию к обломкам «Титаника», которые находятся на глубине 3,8 тысяч километров. Однако прямо сейчас экипаж рискует повторить трагическую судьбу знаменитого судна, ведь связь с «Титаном» потеряна.
Преподаватель факультета океанографии Университета штата Рио-де-Жанейро Дэвид Зее считает, что люди, находящиеся на борту батискафа попросту обречены.
«Если у этой субмарины проблемы с управлением, то она пропала. Туда никто не сможет спуститься и забрать ее. И никакого плана Б у них нет. Даже атомные подлодки не спускаются на такую глубину. Это сложнее, чем слетать на Луну», - говорит эксперт.
Известно, что на борту британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг. 58-летнего бизнесмена называют ключевой фигурой международного авиастроительства. Он является основателем и главой Action Group, которая занимается продажей и эксплуатацией авиатехники.
В числе пассажиров также бизнесмен Шахзада Дауд, состояние которого оценивается в 8 миллиардов долларов, и его сын Сулеман. Отец предпринимателя Хусейн Дауд регулярно входит в список богатейших людей Пакистана.
Прямо сейчас ждет спасения и бывший командующий ВМС Франции Поль-Анри Наржеоле. 73-летний ветеран-подводник был директором по подводным исследованиям, руководил экспедициями на «Титаник». Он считается одним из легендарных исследователей.
Напомним, что выбраться самостоятельно пассажиры тоже не могут: открыть батискаф можно только снаружи - люк заперт на 17 засовов. Несмотря на неутешительные прогнозы, надежда на спасение хоть и небольшая, но есть. Что случилось с субмариной, до сих пор неизвестно.