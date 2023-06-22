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Попадут в поток удачи и счастья: Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которым обещаны подарки судьбы

Limon.ee
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Счастье. Иллюстративное фото
Счастье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба назвала представителей знаков зодиака, которым будет сопутствовать удача в самые ближайшие дни, пишет teleprogramma.pro.

Настоящие подарки получат Овны, Весы и Стрельцы. Они попадут в поток удачи и счастья.

Овны будут очень активны и добьются внушительных успехов. Весам повезет в творчестве, будут результативными встречи с молодыми и мыслящими людьми.

Стрельцам обещаны успехи на любовном фронте и в творчестве, но вдали от дома. В поездках могут ожидать приключения.

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