ФОТО ⟩ Партнер певицы Маарьи-Лийс Илус купил роскошную квартиру стоимостью почти миллион евро

Пять спален, три туалета и несколько солнечных террас! Именно такой роскошный пентхаус недавно приобрел за кругленькую сумму музыкальный продюсер и предприниматель Фред Кригер.
«Из лифта прямо в комнату!» - это объявление о квартире в Кадриорге в Таллинне, которая была выставлена на продажу на портале Kuldne Börs несколько лет назад. Она была продана за ошеломляющую сумму - 895 000 евро.
Согласно полученной редакцией информации, квартиру недавно приобрел партнер Маарьи-Лийс Илус по бизнесу Фред Кригер.
Это подтверждает земельный кадастр, в котором указано, что Фред Кригер владеет пятикомнатным пентхаусом с террасами.
Пять спален, три туалета
В роскошной квартире площадью 158 кв. м, расположенной на двух этажах, есть пять спален, три туалета и две ванные комнаты. Кроме того, имеются две солнечные террасы.
В объявлении указано, что в цену продажи входит обстановка, за исключением картин и настенных росписей.
Посмотреть фотографии роскошной квартиры можно здесь!
Кригер заявил, что не готов комментировать частные вопросы.
У Илус и Кригера двое детей: Ирис, родившаяся в январе 2018 года, и сын Рауль, родившийся двумя годами позже.